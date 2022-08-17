SULTANGAZİ BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUKLARA 'BİLİM OTOBÜSÜ? - Son Dakika
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SULTANGAZİ BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUKLARA 'BİLİM OTOBÜSÜ?

17.08.2022 10:52

Sultangazi Belediyesi'nin çocuklara armağan ettiği Bilim Otobüsü, ilçenin tüm mahallelerini gezerek bilimi ve sanatı çocuklara götürüyor.

Sultangazi Belediyesi'nin çocuklara armağan ettiği Bilim Otobüsü, ilçenin tüm mahallelerini gezerek bilimi ve sanatı çocuklara götürüyor. Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi'nin birbirinden eğlenceli ve ilgi çekici atölyeleriyle buluşan çocuklar, açık havada bilim ve sanat şöleninin tadını çıkarıyor.

Yaz tatilini fırsat bilerek düzenlenen 'Bilim ve Sanat Firarda' etkinlikleri devam ediyor. Bu yıl bilimin yanına sanatı da ekleyen belediye, yıl boyunca Bilim Merkezi'nde büyük ilgi gören atölyeleri Bilim&Sanat Otobüsü ile açık havaya taşıdı. Sultangazi'nin tüm mahallelerini ziyaret eden Bilim&Sanat Otobüsü, çocuklara yaz tatilinde hem eğitici hem de eğlenceli bir bilim-sanat şöleni sunuyor. İLGİNÇ DENEYLER, UZAY GÖZLEMLERİ, HEYECAN VERİCİ YARIŞMALAR

Otobüste yer alan Fen Bilimleri, Astronomi, Akıl-Zeka, Dil Sanatları, Drama, Müzik, Resim, Oryantasyon ve Boyama Atölyeleriyle Bilimsel Sergi, çocuklardan yoğun ilgi gördü. Ayrıca, yıl boyunca Bilim Merkezi'nin Müzik Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler de her mahallede birer mini konser düzenliyor.

'ÇOCUKLARIMIZ KEŞFETMENİN MUTLULUĞUNU TADIYORLAR'

Bilim&Sanat Otobüsü ile çocuklara bilimi ve sanatı sevdirdiklerini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Her şeyin başı sevmektir. Bir işi sevmezseniz, o işte başarılı olamazsınız. Bilimi, sanatı ve en önemlisi keşfetmeyi seven nesillerin yetişmesi için gayret ediyoruz. Bilim&Sanat Otobüsü ile çocuklarımızı çok sevdikleri, heyecan duydukları birçok bilim-sanat etkinliğiyle buluşturuyoruz. Bilimi ve sanatı, bu güzel yaz günlerinde açık havaya çıkararak adeta bir şölen havasında çocuklarımıza götürüyoruz. Bilim&Sanat Otobüsümüz, yaz tatili boyunca Sultangazimizin on beş mahallesini de ziyaret ediyor. Tüm çocuklarımıza ulaşalım, bu mutluluğu hep beraber yaşayalım istiyoruz' dedi.

'BİLİM MERKEZİMİZ YIL BOYUNCA ÇOCUKLARIMIZI BEKLİYOR'

Bilim Merkezi'nin birbirinden öğretici atölyeleri ve Planetaryumla, yıl boyunca çocukları ağırladığını belirten Başkan Dursun, 'Bilim Merkezimiz, yıl boyunca birçok bilim ve sanat atölyeleriyle çocuklarımızı bekliyor. Avrupa yakasının en büyük uzay evi Planetaryum da Bilim Merkezimizde bulunuyor. Çocuklarımız burada, oldukça gerçekçi görsel materyaller eşliğinde uzay hakkında bilgi sahibi oluyor. Çocuklarımızı robotik, fen bilimleri, müzik, akıl-zeka, astronomi, drama gibi alanlardaki bilim-sanat atölyelerimize, Planetaryuma, yani bilimi ve sanatı keşfetmeye, Bilim Merkezimize bekliyoruz' diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUKLARA 'BİLİM OTOBÜSÜ? - Son Dakika

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