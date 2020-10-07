Sultangazi Belediyesi personeline afet eğitimi sertifikası - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi personeline afet eğitimi sertifikası

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi ve AFAD işbirliği ile gerçekleştirilen, olası afetlere karşı arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri sonunda belediye personeline sertifikaları törenle takdim edildi. Törende konuşan Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, afet eğitiminin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Sultangazi Belediyesi ve AFAD işbirliği ile olası afetlerde neler yapılması gerektiği konusunda belediye personeline yönelik eğitimler yapıldı. AFAD görevlileri, 60 belediye personeli ile Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E)'ne temel afet bilinci, arama-kurtarma ve ilk yardım eğitimi verdi. Eğitime katılan belediye personeli için sertifika töreni düzenlendi. Sultangazi Belediyesi Nikah ve Düğün Sarayı'nda gerçekleşen törene Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul AFAD Eğitim Şube Müdürü Tezcan Bucan, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Meclis Üyeleri, muhtarlar ve belediye personeli katıldı. Eğitimlerini tamamlayan personel, sertifikalarını Kaymakam Uğur Kalkar, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve protokolün elinden aldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Dursun, eğitimlerin önemine dikkat çekti. Başkan Dursun, "Afetlerin önüne geçemeyiz ama alacağımız tedbirlerle etkisini en aza indirebiliriz. Sultangazi Belediyesi olarak, AFAD ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde personelimize afet öncesinde, anında ve sonrasında neler yapılabileceğini anlattık. Yapmamız gereken şey bu tür hallere karşı hazırlıklı olmak. 22 kişilik Sultangazi Arama Kurtarma ekibi kurduk. Ekibimiz alanlarında oldukça yetenekli ve şu anda her an afad durumlarına karşı hazırlıklı bekliyorlar. Biz 3 ay içerisinde hem kaymakamlık hem belediye hem de kamu kurumları içerisinde eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimleri alan arkadaşlarımıza da bu gün sertifikalarını verdik. Yaklaşık olarak okullarla beraber 5 bin kişiye bu tür eğitim verdik" açıklamasına yer verdi.