Sultangazi Belediyesi, semt pazarlarının girişine ateş ölçer cihazı koydu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesi, semt pazarlarının girişine ateş ölçer cihazı koydu - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi, semt pazarlarının girişine ateş ölçer cihazı koydu

7 saat önce

Sultangazi Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında semt pazarlarında yeni uygulamalara başladı.

Sultangazi Belediyesi, semt pazarlarının girişine ateş ölçer cihazı koydu, System.String[]

Sultangazi Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında semt pazarlarında yeni uygulamalara başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, semt pazarlarının girişinde vatandaşın ateş ölçer cihazıyla ateşinin olup olmadığı kontrol ediliyor.

Ayrıca pazarların girişine el dezenfektanı ve bilgilendirme yazıları da konuldu.

Bu arada belediyeye bağı ekipler, başta gıda olmak üzere birçok üründeki fahiş fiyat denetimlerini sıklaştırdı.

Yoğun olan noktalarda dezenfekte işlemleri sürerken, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara temel ihtiyaç gıdaları ve sıcak yemek bırakılıyor.

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:30 Kaynak: AA

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