Son Dakika › Güncel › Sultangazi Belediyesi, semt pazarlarının girişine ateş ölçer cihazı koydu - Son Dakika
Sultangazi Belediyesi, semt pazarlarının girişine ateş ölçer cihazı koydu
7 saat önce
Sultangazi Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında semt pazarlarında yeni uygulamalara başladı.
Sultangazi Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında semt pazarlarında yeni uygulamalara başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, semt pazarlarının girişinde vatandaşın ateş ölçer cihazıyla ateşinin olup olmadığı kontrol ediliyor.
Ayrıca pazarların girişine el dezenfektanı ve bilgilendirme yazıları da konuldu.
Bu arada belediyeye bağı ekipler, başta gıda olmak üzere birçok üründeki fahiş fiyat denetimlerini sıklaştırdı.
Yoğun olan noktalarda dezenfekte işlemleri sürerken, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara temel ihtiyaç gıdaları ve sıcak yemek bırakılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:30 Kaynak: AA
Son Dakika Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı