Sultangazi Belediyesi Spor Akademilerinin 2021-2022 dönemi coşkulu törenle son buldu

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi'nin milli şampiyonları yetiştirdiği Spor Akademileri, coşku dolu kapanış töreniyle 2021-2022 dönemine veda etti. Törene eşi Tuba Dursun ile birlikte katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Buradaki genç kardeşlerimiz, başarılarıyla şimdiden göğsümüzü kabartıyorlar. Geleceğimizin en iyi, en başarılı sporcuları şu anda aramızda. Sultangazi'yi sporun parlayan yıldızı haline getiriyoruz" dedi.

Sultangazi'nin pırıl pırıl gençleri, Sultangazi Belediyesi'nin Spor Akademileri ile milli şampiyonluklara hazırlanıyor. Akademiler bu yıl, 10 bini aşkın genci sporla buluşturarak yine başarı dolu bir sezonu geride bıraktı. Yüzmeden okçuluğa, güreşten karateye, 16 branşta eğitim alan gençler, Spor Akademileri Kapanış Töreni ile sertifikalarına ve madalyalarına kavuştu. Gençlerin akademilerde geliştirdikleri hünerlerini sergiledikleri anlar da görülmeye değerdi.

Törene Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel, AK Parti Sultangazi Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Sporla iç içe olan bir şehir, çok daha sağlıklı bir şehirdir"

Törende katılımcılara hitap eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün sevincimiz çok fazla. Çünkü sporla iç içe olan bir şehir, çok daha sağlıklı bir şehirdir. Bu amaçla spora çok önem veriyoruz. 2019 yılında, seçim hazırlıklarımıza başladığımızda, Sultangazi'yi sporda öncü ilçe yapmak, en büyük amaçlarımızdan birisiydi. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle üç yıldır çok büyük bir gayretle çalışıyoruz." dedi.

Sultangazi Belediyesi gençleri sporla buluşturuyor

Sultangazi'nin çok genç bir ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Dursun, "Sultangazi'nin en büyük gücü, gençliktir. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde okuyan yaklaşık 125 bin kardeşimiz var. Bu, bir şehir için çok büyük bir güç ve imkandır. Peki, bu gücü, imkanı nasıl başarıya çevirebilirsiniz? Gençlerin önünü açarak, onlara ihtiyaç duydukları imkanları sağlayarak ve onlara en iyi desteği sunarak. Bu çerçeve içerisinde, üç yıl içinde geldiğimiz nokta şurası: Sadece 2022 yılının ilk yarısında, 10 bini aşkın gencimiz, Sultangazi Belediyesi'nin sportif hizmetlerinden faydalanmış ve spor yapmıştır. 2021 yılında, yaklaşık 22 bin kardeşimiz, Sultangazi Belediyesi'nin Spor Akademilerinde ve Yaz Spor okullarında sporla buluştu. Sporla buluşan bu kardeşlerimiz hem kendilerini çok daha değerli hissetmişler hem de yerel ve uluslararası müsabakalarda büyük başarılara imza atarak gurur kaynağımız olmuşlardır. Örneğin, yeni kurduğumuz basketbol takımımız, U-16'da ve U-18'de çok güzel başarılar elde ettiler. Kız voleybol takımımızı kurduk. İnşallah onlar da çok güzel başarılara ulaşacaklar. Türkiye şampiyonu olan, Avrupa şampiyonu olan, Balkan şampiyonu olan gençlerimiz var. Bunların hepsi, üç yıldır devam ettirdiğimiz çalışmalarımızın sonucudur. Emin olun ki, bundan sonra da çok daha büyük başarılara ulaşacağız" dedi.

Sultangazi Belediyesi, lisanslı sporcularıyla birinci

Sultangazi'nin sporda öncü olma yolunda ilerlediğini belirten Başkan Dursun, "Spor Akademilerimizde, 16 farklı branşta sportif aktivitelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu, az bir sayı değil. Birçok kulüpten daha fazla spor branşına sahibiz. Şu anda bir de birinciliğimiz var İstanbul'da. Esasında İstanbul'da birincilik, Türkiye'de birincilik demektir. Bugün itibariyle, 2 bin 50 lisanslı sporcumuzla, üç büyükler dahil, tüm kulüplerden daha fazla lisanslı sporcumuz bulunuyor. İnşallah bu sayıyı artıracağız ve sporcularımızı en iyi şekilde desteklemeye devam edeceğiz. 2 bin 50 lisanslı sporcumuzla ve 10 bini aşkın aktif sporcumuzla İstanbul'un birincisiyiz. Bu başarıda emeği geçen hocalarımıza, çocuklarımızın anne-babalarına ve sporcu kardeşlerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"Sultangazimizi sporun parlayan yıldızı haline getireceğiz"

"Spor Akademilerimizin bir dönemini bitiriyoruz. Fakat, çok yakında Yaz Spor Okullarımızı başlatıyoruz. Böylece, yılın 12 ayında da Sultangazi'de spor yapılıyor, Sultangazi sporda da Sultanşehir oluyor. Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezimizde çok güzel bir havuz açtık ve komşularımızı yüzme sporuyla buluşturduk. Aynı merkezde, gençlerin gözdesi olan e-spor için eksiksiz bir merkezi hizmete aldık ve bir e-spor kulübü kurduk. Orada da çok güzel çalışmalarımız var. Kızlar ve erkekler için ayrı düzenlediğimiz kamplarımız da yakında başlıyor. Çocuklarımızı çok sevecekleri, arkadaşlarıyla güzel vakitler geçirecekleri ve büyük moral bulacakları kamplarımızla buluşturuyoruz. Sultangazi'mizi sporda ileriye taşımaya devam edeceğiz ve şehrimizi sporun parlayan yıldızı haline getireceğiz."

"Olimpiyat şampiyonları Sultangazi'den çıkacak"

Gençlerle büyük gurur duyduklarını belirten AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, "Kıymetli belediye başkanımız, gençlerimiz için çok önemli işler yapıyor. Spor Akademilerinin 2021-2022 dönemi, muhteşem bir törenle son buluyor. Sultangazi'de spor, yılın bu döneminden itibaren Yaz Spor Okullarıyla devam edecek. Sporun dört mevsim yaşandığı bir şehirdeyiz. Gönülden inanıyorum ki, ülkemizin göğsünü kabartacak olimpiyat şampiyonları Sultangazi'den çıkacak. Emekleri için belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel de konuşmasında, Sultangazi Belediyesi'nin gençlere büyük önem verdiğini belirterek belediyeye teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Spor Akademilerinin birbirinden yetenekli sporcuları, hünerlerini sergilemek üzere sahne aldı. Nefeslerin tutularak izlendiği gösteriler seyircilerden yoğun alkış aldı. Gösterilerin sona ermesiyle Başkan Dursun, eşi Tuba Dursun ile birlikte akademilerin genç yeteneklerine sertifikalarını ve ödüllerini takdim etti. Sporcuları ve eğitmenlerini tek tek tebrik eden Başkan Dursun, başarılarının devamını diledi.