Sultangazi Belediyesi TEKNOFEST'te - Son Dakika

Birbirinden ilginç etkinlikler, yarışmalar ve gösterilerle TEKNOFEST 2021 başladı. TEKNOFEST için hazırlıklarına günler öncesinden başlayan Sultangazi Belediyesi, dikkat çeken bilim standıyla festivalde yerini aldı. Standı ziyaret eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, alandaki gençlerle birlikte stanttaki aktiviteleri deneyimledi.

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST başladı. Teknoloji yarışmaları ile büyük mücadelelere sahne olan festivalde Türk Yıldızları, Solo Türk, Atak Helikopteri, Paraşüt Timleri, Hürkuş, TB2, Akıncı, Aksungur, Gökbey ve akrobasi uçaklarının yaptığı gösteriler ile heyecan doruklara çıkıyor.

Sultangazi Belediyesinin standı yoğun ilgiyle karşılandı

Sultangazi Belediyesinin bilime ve teknolojiye meraklı her yaştan katılımcıya hitap eden bilim standıyla festivalde yerini aldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'nin Robotik ve Fen Atölyelerine yer verilen stantta; 3D yazıcı, uzaktan kumandalı yarış robotları ile labirent robotları, mikroskopla incelenebilen canlı doku hücreleri ve daha nice bilimsel materyal ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Üstelik standı ziyaret eden katılımcıları roket maketi, uzay istasyonu maketi, şapka ve boyama kitabı (minikler için) hediyeleri bekliyor.

'Herkesi standımıza bekliyoruz'

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun standı ziyaret ederek bilimsel materyaller hakkında bilgi aldı. Stantta bulunan ziyaretçilerle birlikte robot kullanan, mikroskopla incelemeler yapan ve diğer tüm aktivitelere katılan Başkan Dursun şöyle konuştu:

"Bugün ülkemizin en önemli teknoloji festivalindeyiz. Burada gözlemlediğimiz ileri teknoloji insansız hava araçları, savunma sistemleri, elektrikli araçlar, model uydular ve daha sayamadığım nice teknolojik ürünler tüm Türkiye'nin olduğu gibi bizim de göğsümüzü kabarttı. Sultangazi Belediyesi olarak bu festivalde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Standımızdaki tüm materyalleri burada bulunan gençlerle birlikte inceledik, denedik. Hepsi de oldukça ilgi çekici ve bilime merak uyandırıcı nitelikteydi. Ziyaretçilerimizin de standımızda bulunmaktan mutluluk duyduğunu gözlemledik. Başta Sultangazili komşularım olmak üzere herkesi standımıza davet ediyoruz."

Sultangazi Belediyesi, TEKNOFEST T13'te yer alan standında festivalin son günü olan 26 Eylül Pazar gününe kadar, 09.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. - İSTANBUL