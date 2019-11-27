Sultangazi Belediyesi Uluslararası Belediye Forumu'nda

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Gaziantep'te "Acil Durumdan Dayanıklılığa ve Kalkınmaya" temasıyla düzenlenen Uluslararası Belediye Forumu 2019 toplantısına katıldı.



Türkiye Belediyeler Birliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde düzenlenen 'Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu'nda toplandı. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ev sahipliği yaptığı forumda, yerel yönetimlerin sığınmacılar ile ilgili yapacağı çalışmalar da ele alındı. Foruma panelist olarak katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yerel yönetimlerin sığınmacılar konusundaki rolüne değindi. Türkiye'nin son 5 yılda aldığı göç dalgasıyla yerel yönetimlere büyük görev düştüğüne dikkat çeken Başkan Dursun, "Yerel yönetimlerin sığınmacılar ile ilgili yapacakları elbette çok fazla. En önemlisi ise, sığınmacıların uyum problemi yaşamasını engelleyen çalışmalardır" dedi.



Sosyal Koruma Projesi



Sultangazi Belediyesi olarak sığınmacıların uyum sorunu yaşamaması adına çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Başkan Dursun, Sultangazi'de uygulanan Sosyal Koruma Projesi 'ne de değindi. Mültecilere psiko-sosyal ve hukuksal desteğin verildiği merkezde, mültecilerin uyumu ve entegrasyonunu sağlamaya yönelik faaliyet gerçekleştirildiği belirtildi. Başkan Dursun, "Bu süreçte psikolojik destek çok önemli. Sığınmacıların yaşadığı tramvayı atlatabilmeleri adına alacakları psikolojik destek, uyum sürecini hızlandıracaktır" diye konuştu. - İSTANBUL