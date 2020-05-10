Sultangazi Belediyesinden Anneler Günü'ne özel belgesel tadında kutlama - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi, Anneler Günü'ne özel belgesel tadında bir filme imza attı. Doğadan ilham alan film, anneleri süper güçlere sahip karakterlere dönüştürdü.



Mayıs'ın ikinci pazar günü gerçekleştirilen Anneler Günü tüm dünyada farklı etkinliklerle kutlanırken, ülkemizde de birçok belediye ve markalar tarafından bugüne özel unutulmayacak reklam filmleri hazırlanıyor. Bütün dünyayı etkileyen korona virüs sebebiyle her yıl olduğundan daha farklı kutlanan Anneler Günü'nde Sultangazi Belediyesi de unutulmaz bir projeye imza attı. Çekilen reklam filmiyle yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket eden annelerin davranışları, doğada yaşayan canlıların süper güçlerine benzetildi.



Doğadan İlham Alan Anneler



Annelerin yavrularını korumak için sergilediği çıta gibi hızlı refleksleri, kartal gibi keskin gözleri ve sese karşı aşırı duyarlılığını konu alan film, anneleri doğadan ilham alan süper kahramanlara dönüştürdü. Prodüksiyona büyük emek harcanırken, filmin çekimi Sultangazi sokaklarında gerçekleştirildi.



Usta dublör, reklam filmine sesi ile hayat verdi



Yüzüklerin Efendisi'nde Saruman'a, Sünger Bob'da Bay Yengeç'e, Anthony Hopkins ve birçok aktör ile çeşitli belgesellere sesiyle hayat veren usta sinema oyuncusu Mazlum Kiper, Anneler Günü filmini seslendirdi. Usta sanatçı, videoyu izleyenleri duygulandırırken, anlatımıyla da büyük beğeni topladı. Sultangazi Belediyesinin tasarladığı reklam filmi anne ve anne adaylarından da büyük ilgi gördü.



Başkan Dursun'dan Anneler Günü Mesajı



"Annelerimize bir gün değil her gün minnettarız" diyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, reklam filminin sonunda tüm annelerin Anneler Günü'nü samimiyetle kutladı. Başkan Dursun, reklam filminde de belirtildiği gibi, annelerin hayatımızdaki süper kahramanlar olduğunu bir kez daha dile getirdi. - İSTANBUL