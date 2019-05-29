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Sultangazi Belediyesinden Etik Semineri

1 saat önce

Sultangazi Belediyesi, 25-31 Mayıs Etik Haftası kapsamında personele hizmet içi eğitim semineri düzenledi.

Sultangazi Belediyesinden Etik Semineri, System.String[]
Sultangazi Belediyesi, 25-31 Mayıs Etik Haftası kapsamında personele hizmet içi eğitim semineri düzenledi. Seminer kapsamında Sevim Gökçe Turan, "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" konulu sunum yaptı.

Sultangazi Belediyesi tarafından, personele yönelik "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" konulu hizmet içi eğitim semineri verildi. 25-31 Mayıs Etik Haftası kapsamında düzenlenen seminerde, Sevim Gökçe Turan, personeli etik konusunda bilgilendirdi. Turan, etik ilkelerin kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara hizmet sunumunda rehberlik yapan en önemli araçlardan biri olduğuna dikkat çekti. İnsanların da kurumların da değerleri ile yaşadığı ifade eden Turan, "Kurum içi denetimleri hangi şartlar altında yaparsanız yapın etik değerler olmadan olumsuzlukları engelleyemezsiniz. Bunları engellemek için 'etik' değerlerin harekete geçmesi lazım" dedi.

Turan sunumunda, "Etik Davranış İlkeleri", "Etik Kültürünü Geliştirme" gibi başlıkları altında sunum yaptı. Sultangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediyenin ilgili birimleri aracılığıyla farklı konu başlıklarındaki hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği bildirildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:47 Kaynak: İHA
Gökçe, Sultangazi, Güncel
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