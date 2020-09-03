Sultangazi Belediyesinden yeşil alanlara bakım - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi, sosyal yaşam alanlarının kalitesini artırmaya devam ediyor. Yeşil alanların bakımı titizlikle yapılırken, ilçedeki park ve yeşil alanlara her geçen gün yenileri ekleniyor.

Sultangazi Belediyesi, daha yeşil bir Sultangazi için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşın doğayla bütünleşmesi için yoğun mesai harcanırken, cadde ve sokakların da modern bir görünüme kavuşması için çalışmalar sürüyor. Belediye ekipleri, park ve yeşil alanlarda düzenli olarak çim biçimi gerçekleştiriyor. Ekipler, çocukların parklarda gönül rahatlığıyla vakit geçirmesi için de çalışmayı sürdürüyor. Parkların bakım, onarım ve tadilat çalışmaları yapılırken, oyun grupları da kontrol ediliyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçe genelindeki mevcut parkların kalitesini artırırken, yeni parklar kazandırmaya da devam ediyor. İlçe halkını keyifli vakit geçirmesi ve çocukların gönüllerince eğlenebilmesi için park ve yeşil alanlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Sular Vadisi Parkı'nın 2. etabının yapımı sürüyor. Alt yapı çalışmalarının sürdüğü parkın en kısa zamanda tamamlanması planlanıyor.

Sultangazi Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı işbirliği neticesinde okul ve parklara da spor alanları kazandırmayı sürdürüyor. Yayla Mahallesi Piri Reis Parkı ve 125. Yıl İlköğretim Okulu içindeki basketbol sahalarının yapımına başlandı. Bunların tamamlanmasıyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle yapılan basketbol sahalarının sayısı 83'e ulaşacak.

Duvarlar, trafolar Sultangazili sanatçılara tuval oluyor. Okul ve parkların duvarları, trafolar onların çizdiği resimlerle renkleniyor. Rengarenk eserler, görenleri de kendine hayran bırakıyor. - İSTANBUL