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Sultangazi Belediyesinin 54 yeni temizlik aracı hizmete girdi - Son Dakika

Sultangazi Belediyesinin 54 yeni temizlik aracı hizmete girdi

09.12.2021 12:01
Sultangazi Belediyesinin 54 yeni temizlik aracı hizmete girdi

Sultangazi Belediyesinin geri dönüşüm, kazıcı, çöp toplama, cadde ve sokak temizleme araçlarından oluşan 54 araçlık filosu düzenlenen törenle hizmete girdi.

Sultangazi Belediyesinin geri dönüşüm, kazıcı, çöp toplama, cadde ve sokak temizleme araçlarından oluşan 54 araçlık filosu düzenlenen törenle hizmete girdi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Mimar Sinan Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte araçları tanıttı.

Araç personeli, belediye görevlileri ve ilçe sakinlerinin katıldığı etkinlikte tanıtılan 2022 model araçlar, bugün itibarıyla ilçede hizmet verecek.

Belediye Başkanı Dursun, araçların tanıtımını yaptıktan sonra yaptığı konuşmada, araçların 70 milyon liralık tasarruf sağlayacağını ve belediyenin öz kaynaklarıyla satın alındığını söyledi.

1 Aralık itibarıyla çöp toplama ihalesine de son verdiklerini belirten Dursun, "Bu 54 aracın tamamı 2022 model. Hepsini belediyemize kazandırdık. Artık Sultangazililere emanet. İnşallah artık sokaklarımız pırıl pırıl olacak. Aynı zamanda çok önem de verdiğimiz tasarruf da etmiş olacağız. Sıfır atık ve çöp toplama işlemleri için 70 milyon liralık bir yük ortadan kalkmış oldu." diye konuştu.

Elde edilen tasarrufla çocuk, kadın, yaşlı ve engelliler için projeler üretileceğini kaydeden Dursun, araçların da 3 yıl garantili olduğunu ve bu süreçte masraf yapılmayacağını söyledi.

Başkan Dursun, belediyenin geri dönüşüm konusuna çok önem verdiğini belirterek, ilçe sakinlerinden de çöplerini geri dönüşüme dikkat ederek atmalarını rica etti.

Cadde temizleme gibi işlerde kullanılacak su alabilen araçların yangınlar için donanımlı hale geldiği bilgisini de paylaşan Dursun, itfaiyeye destek olmak için bu çalışmayı yaptıklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, programın ardından belediye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. ???????

Sultangazi Belediyesinin 54 yeni temizlik aracı hizmete girdi
Sultangazi Belediyesinin 54 yeni temizlik aracı hizmete girdi
Sultangazi Belediyesinin 54 yeni temizlik aracı hizmete girdi
Sultangazi Belediyesinin 54 yeni temizlik aracı hizmete girdi

Abdurrahman Dursun, geri dönüşüm, Sultangazi, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesinin 54 yeni temizlik aracı hizmete girdi - Son Dakika


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