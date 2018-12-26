Son Dakika Haberleri: Sultangazi Beyaza Büründü

Sultangazi Beyaza Büründü

54 dakika önce

Sultangazi beyaza büründüİSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Sultangazi beyaza büründü

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Aniden bastıran kar ilçeyi beyaza bürüdü.
İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Birçok ilçede başlayan kar yağışı Sultangazi'de etkili oldu. Aniden bastıran kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Sultangazi Belediyesi ekipleri ise herhangi bir aksaklığa yol açmamak için yollarda tuzlama ve küreme çalışması yaptı.
İstanbul'da kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:54 Kaynak: İHA

Sabah, İstanbul, Sultangazi, 3. Sayfa
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