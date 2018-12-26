Sultangazi Beyaza Büründü
54 dakika önce
Sultangazi beyaza büründüİSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.
Sultangazi
beyaza büründü
İSTANBUL - İstanbul
Sultangazi'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Aniden bastıran kar ilçeyi beyaza bürüdü.
İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Birçok ilçede başlayan kar yağışı Sultangazi'de etkili oldu. Aniden bastıran kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Sultangazi Belediyesi ekipleri ise herhangi bir aksaklığa yol açmamak için yollarda tuzlama ve küreme çalışması yaptı.
İstanbul'da kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:54 Kaynak: İHA
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