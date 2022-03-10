Sultangazi beyaza büründü - Son Dakika
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Sultangazi beyaza büründü

10.03.2022 09:41

Sultangazi beyaza büründü Kısa sürede beyaza bürünen ilçe havadan görüntülendi Sultangazi'de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Sultangazi beyaza büründü

Kısa sürede beyaza bürünen ilçe havadan görüntülendi

İSTANBUL - Sultangazi'de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yürümekte zorlandı. Kısa sürede etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen meydan drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gece saatlerinden itibaren kentte beklendiğini duyurduğu kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde etkili olmaya başladı. Sultangazi'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sabah erken saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası oluşan beyaz örtü drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde binaların çatılarının ve yerlerin beyazladığı görülüyor.

Sultangazi beyaza büründü
Sultangazi beyaza büründü
Sultangazi beyaza büründü

YORUMLAR
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Sultangazi, Drone, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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