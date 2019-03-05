Son Dakika Haberleri: Sultangazi Cebeci Köyünde Ormanlık Alanda Yangın Çıktı.

Sultangazi Cebeci Köyünde Ormanlık Alanda Yangın Çıktı.

2 saat önce

IHAAW153839-ASA/05-03-2019- Sultangazi Cebeci köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Sultangazi Cebeci Köyünde Ormanlık Alanda Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW153839-ASA/05-03-2019

- Sultangazi Cebeci köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 05.03.2019 15: 38: 39 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:44 Kaynak: İHA

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