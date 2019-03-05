Sultangazi Cebeci Köyünde Ormanlık Alanda Yangın Çıktı.
2 saat önce
IHAAW153839-ASA/05-03-2019- Sultangazi Cebeci köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.
IHAAW153839-ASA/05-03-2019
- Sultangazi
Cebeci köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 05.03.2019 15: 38: 39 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:44 Kaynak: İHA
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