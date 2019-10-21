Son Dakika Haberleri: Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle...
Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle...

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle...

1 saat önce

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle..., System.String[]

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL

Sultangazi, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:41 Kaynak: İHA
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