Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle...
1 saat önce
Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:41 Kaynak: İHA
Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
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