SULTANGAZİ'DE TIR'IN DEREYE UÇTUĞU KAZA KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

SULTANGAZİ'DE TIR'IN DEREYE UÇTUĞU KAZA KAMERADA

01.08.2022 09:32

SULTANGAZİ Cebeci Tüneli çıkışında şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp bariyeri aşan TIR, dereye düştü.

SULTANGAZİ Cebeci Tüneli çıkışında şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp bariyeri aşan TIR, dereye düştü. Şoför ve yanındaki kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Cebeci Tüneli çıkışı Hasdal yönünde dün saat 05.00 sıralarında, şoförü Kadir Budak'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan TIR, bariyerleri aşıp Alibeyköy Deresi'ne düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın olduğu yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkardı. TIR'dan çıkartılan Budak ve yolcu koltuğunda oturan Abdülkadir Gürbüz, hastaneye kaldırıldı. Abdülkadir Gürbüz'ün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kaza sonucu TIR birçok parçaya ayrıldı.

KAZA ANI KAMERADAKaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan TIR'ın yoldan çıkıp demir bariyerleri aştığı ve alev aldıktan sonra dereye düştüğü görülüyor.

YORUMLAR
500
BAĞCILAR'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE PATLAMA:  3 YARALI BAĞCILAR'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE PATLAMA:  3 YARALI California yılın en büyük yangınıyla mücadele ediyor California yılın en büyük yangınıyla mücadele ediyor Tır alevlere teslim oldu Tır alevlere teslim oldu
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE TIR'IN DEREYE UÇTUĞU KAZA KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:31 ABD, teröristbaşı için taziye paylaştı! Bakan Hulusi Akar tepki gösterdi: Hatırlayınca üzülecekler
10:54 Emekli zammı sonrası bankalardan promosyon çılgınlığı! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 7.000 TL'nin üstüne çıktılar
10:53 Eşini bıçaklayıp canlı yayın yaptı! Boşanmamak için 2 kez intihara kalkıştığı ortaya çıktı
10:51 Alkollü adamın sözlü tacizine uğrayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt çıldırdı
10:46 "AK Parti ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna İYİ Parti lideri Akşener'den kısa cevap
10:46 Demet Akalın'dan Zeytin Ağacı dizisinde oynayan Tuba Büyüküstün'e gönderme: Tuba bile iyi oynuyor o kadar güzel düşünün
10:38 Zonguldak'ta seyir halinde olan tırdan düşen 3 tonluk borular, arkadan gelen aracı hurdaya çevirdi! Yaşanan olayda 1 kişi yaralandı
10:25 Çağla Şıkel'le aşk yaşadığı öne sürülmüştü! Tolga Akış'tan yalanlama geldi
10:24 Avustralya'da bir yılan uzmanı, aynı anda 20 insanı öldürme gücüne sahip yılandan 5.5 gram zehir çıkarttı
10:22 Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi Erhan Arman etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 11:40:49. #1.12#
SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE TIR'IN DEREYE UÇTUĞU KAZA KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement