SULTANGAZİ'DE TIR DEREYE DÜŞTÜ - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE TIR DEREYE DÜŞTÜ

31.07.2022 15:22
SULTANGAZİ'DE TIR DEREYE DÜŞTÜ

SULTANGAZİ Cebeci Tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyeri aşarak dereye düştü.

SULTANGAZİ Cebeci Tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyeri aşarak dereye düştü. TIR şoförü ve yanındaki kişi yaralandı.

Sultangazi Cebeci Tüneli çıkışı Hasdal yönünde sabah 05.00 sıralarında Kadir Budak'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki demir bariyere çarpan TIR, Alibeyköy Deresi'ne düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri kazanın olduğu yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkardı. Kazada parçalanan TIR'dan çıkartılan Budak ve yolcu koltuğunda oturan Abdülkadir Gürbüz hastaneye kaldırıldı. Abdülkadir Gürbüz'ün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


- İstanbul
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OTOMOBİLİYLE DERE YATAĞINA DÜŞEN SÜRÜCÜ YARALANDI OTOMOBİLİYLE DERE YATAĞINA DÜŞEN SÜRÜCÜ YARALANDI Sultangazi'de iş yerinde yangın paniği Sultangazi'de iş yerinde yangın paniği
Kaynak: DHA

Sultangazi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE TIR DEREYE DÜŞTÜ - Son Dakika

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