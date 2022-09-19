SULTANGAZİ ÇEKÇEKLİ HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika
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SULTANGAZİ ÇEKÇEKLİ HIRSIZLIK KAMERADA

19.09.2022 14:43

SULTANGAZİ'de kağıt toplama arabasıyla, park halindeki araçtan hırsızlık yapan 2 kişi, kameralara yansıdı.

SULTANGAZİ'de kağıt toplama arabasıyla, park halindeki araçtan hırsızlık yapan 2 kişi, kameralara yansıdı.

Gazi Mahallesi 1421 sokağa dün sabah saatlerinde çekçek adı verilen kağıt toplama aracıyla iki kişi geldi. Cerrahi maskeli iki kişi, park halindeki panelvanın arka kapısını zorlayarak açtı. Şüpheliler, araçta bulunan elektrik malzemelerini çalarak kağıt toplama arabasına koydu ve olay yerinden uzaklaştılar. Polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ ÇEKÇEKLİ HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: SULTANGAZİ ÇEKÇEKLİ HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika
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