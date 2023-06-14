Sultangazi'de 1 ton 200 kiloluk dev dana alıcısını bekliyor - Son Dakika
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Sultangazi'de 1 ton 200 kiloluk dev dana alıcısını bekliyor

14.06.2023 20:29

Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki kurban pazarının en büyüğü olan 1 ton 200 kilogramlık 'Ilgaz' isimli dana, en çok ilgi gören kurbanlık oldu. Devasa kurbanlık 185 bin TL'den alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyükbaş hayvanlar İstanbul'a gelmeye başladı. Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde kurulan kurban pazarının en büyüğü olan 1 ton 200 kilogramlık "Ilgaz" isimli dana, en çok ilgi gören kurbanlık oldu.

185 BİN TL'YE ALICISINI BEKLİYOR

185 bin TL fiyatı olan danayı almak için hayvan sahibi ile pazarlık yapan Metin Adlı, fiyatta anlaşamayınca vazgeçti. Pazarın en büyük danası Ilgaz alıcısını bekliyor.

"FİYATLAR 50 BİN LİRADAN BAŞLIYOR"

Dananın sahibi Abdurrahman Delican, "Kurbanlıklarımızı Çankırı Ilgaz'dan Sultangazi hayvan pazarına getirdik. Bu danamız bin 200 kilogram canlı ağırlığa sahip. Bu pazarın en büyük hayvanı olduğu kanaatindeyiz, müşterilerini bekliyoruz. Müşteriler satın almak için başına geliyor, bin 200 kilograma yakın. Bu sene kurbanlık fiyatlarından bahsedecek olursak, ortalama fiyatlar 50 bin, 100 bin ve 180 bin lira arasında değişiyor. Satışlarımız başladı, siftahlarımızı yaptık. Hayvanlarımızın hepsinin satılmasını bekliyoruz. İki sene boyunca beslediğimiz hayvan. 28 tane hayvan getirdik. Bu kurbanlığımıza 185 bin lira istiyoruz. Hayvanlarımızdan 3 tanesini sattık, Allah bol kazanç versin" dedi.

"ŞU ANDA FİYATLAR YÜKSEK"

Hayvan sahibi ile pazarlık yapan Metin Adlı ise, "Kurban pazarını gezdim. Hala boş çadırlar var, fiyatlar tam oturmadı. Biz, fiyatlar oturduktan sonra almayı düşünüyoruz. Şu anda fiyatlar yüksek" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Doğan Kaya: Kurbanlıklar bu sene fiyatları çok uygun maşallah birde ete zam geldi diyorlar bu danaya 185 bin TL çok çok iyi geçen sene daha çok zamlıydı bu sene maşallah Reis kazandı ekonominin düzelme sinyallerini verdi Cevap Yaz 0 10 Yayından Kaldır
  • Mehmet Uvez: canlı 155 tl ye geliyor yuh yani geçen sene 55-60 tl idi Cevap Yaz 35 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Sultangazi'de 1 ton 200 kiloluk dev dana alıcısını bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de 1 ton 200 kiloluk dev dana alıcısını bekliyor - Son Dakika
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