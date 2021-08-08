Üye Girişi
SULTANGAZİ'DE 10 AYDINLATMA DİREĞİ KAYBOLDU - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE 10 AYDINLATMA DİREĞİ KAYBOLDU

08.08.2021 12:45
SULTANGAZİ'DE 10 AYDINLATMA DİREĞİ KAYBOLDU, System.String[]

SULTANGAZİ'de aydınlatma direklerinin yerinde olmadığını gören sokak sakinleri çalındığını düşünerek ilçe belediyesine haber verdi.

SULTANGAZİ'de aydınlatma direklerinin yerinde olmadığını gören sokak sakinleri çalındığını düşünerek ilçe belediyesine haber verdi. Belediye yetkilileri olay yerine gelerek yaptıkları araştırmada yaklaşık 10 direğin yüklenici firma tarafından bakım yapılmak üzere sökülüp götürüldüğünü tespit etti.

MAHALLE SAKİNLERİ ÇALINDIĞINI DÜŞÜNDÜ

Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde ilçe belediyesi tarafından yaklaşık 3 ay önce ışıklandırma yol düzenleme çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında caddeye yaklaşık 8 metre boyunda aydınlatma direkleri konuldu. Geçtiğimiz günlerde caddede bulunan yaklaşık 10 aydınlatma direğinin vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak götürüldü. Durumdan şüphelenen mahalle sakinleri yaklaşık 3 ay önce yerleştirilen aydınlatma direklerinin çalındığını düşünerek ilçe belediyesine haber verdi.

İLÇE BELEDİYESİNE BİLGİ VERİLMEMİŞ

Belediye yetkililerinin yaptıkları araştırma sonucu gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Aydınlatma direklerinin yüklenici firma tarafından bakım yapılmak üzere alındığı, ilçe belediyesini durumdan haberdar etmediği öğrenildi. Öte yandan, bakım çalışması sonrası aydınlatma direklerinin yeniden yerine takılacağı belirtildi. Mahalle sakinlerinden Seçkin Yaran, aydınlatma direklerinin profesyonelce çalındığını öne sürdü. Gazetecinin, yüklenici firma tarafından bakım için alındığının hatırlatılması üzerine, "Bir vinç ve kamyon geldi. Yabancı biri baksa çalındığını anlayamaz. Ben bile anlamadım. Ben belediyenin götürdüğünü düşündüm. Sonra bir baktım çalmışlar. Bakım yapıldığına dair bir duyum almadım. Çalındığını duydum ben. Daha 1 ay oldu bunları takalı" dedi. Bir başka mahalle sakini Deniz Kuran ise, "2 gün öce direkleri söktüler. Ben çalındığını düşünüyorum. Bugün gelen belediye yetkililerden biri de kendileri ile alakası olmadığını söyledi. Bakım için alacaksa neden direğin üstünü sadece söker? Lambası bozuksa lambasını tamir eder. Direği niye söküp götürüp getirsin. Biraz saçma bir durum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMANI ------------Direklerin vinç ile yerinden sökülüp götürülmesi (Güvenlik kamerası)-Caddeden ve sökülen direklerden görüntüler

GENEL VE DETAY-----------Seçkin yaran röp

-Deniz Kuran röp


Cumhuriyet Mahallesi, Kuran-ı Kerim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE 10 AYDINLATMA DİREĞİ KAYBOLDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar 12:52 Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar Galatasaray'ın başvurusu reddedildi! Sarı-Lacivertli takımı şikayet etmişti 12:09 Galatasaray'ın başvurusu reddedildi! Sarı-Lacivertli takımı şikayet etmişti Avcılar'daki korkutan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 katlı bina enkaza döndü 11:41 Avcılar'daki korkutan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 katlı bina enkaza döndü
200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti 11:34 200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı 11:15 PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı MHP'li Yönter'in 11:03 MHP'li Yönter'in "Seviyen aynen Recep İvedik" sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba?
Yabancı uyruklu kadın, 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Arkadaşları yerde kanlar içerisinde yatarken buldu 10:54 Yabancı uyruklu kadın, 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Arkadaşları yerde kanlar içerisinde yatarken buldu Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 18:09 Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar

Son Dakika Haberleri
12:54 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu
12:53 Teixeira'nın uçuş bilgilerini paylaşan Kara Kartal, taraftarından karşılama yapmamasını istedi
12:51 Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar
12:35 Yayıncı kuruluştan yorumcu transferleri! Hiç denenmemiş formatta konuşma sırası hakemlerde olacak
12:08 Galatasaray'ın başvurusu reddedildi! Sarı-Lacivertli takımı şikayet etmişti
11:55 Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı
11:39 Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış
11:34 200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti
11:14 PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı
10:58 Hocasından Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak'a övgüler: Asansörde 5 kişiyi çalımlar
Teixeira'nın uçuş bilgilerini paylaşan Kara Kartal, taraftarından karşılama yapmamasını istedi Teixeira'nın uçuş bilgilerini paylaşan Kara Kartal, taraftarından karşılama yapmamasını istedi         
12:53
Yayıncı kuruluştan yorumcu transferleri! Hiç denenmemiş formatta konuşma sırası hakemlerde olacak Yayıncı kuruluştan yorumcu transferleri! Hiç denenmemiş formatta konuşma sırası hakemlerde olacak         
12:36
Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı         
11:55
Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış         
11:40
CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş         
11:17
Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var         
11:08
Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti         
10:55
Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi         
10:27
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi         
15:38
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı         
12:12
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli         
12:11
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 12:58:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SULTANGAZİ'DE 10 AYDINLATMA DİREĞİ KAYBOLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement