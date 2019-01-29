Sultangazi'de 10 Pakistanlı Gözaltına Alındı
1 saat önce
Sultangazi'de arkadaşlarını gasp ettiğini iddia ettikleri kişiyi dövmek amacıyla toplanan yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı.
Sultangazi
'de arkadaşlarını gasp ettiğini iddia ettikleri kişiyi dövmek amacıyla toplanan yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı. Esentepe Mahallesi
'nde arkadaşlarını gasp ettiğini iddia ettikleri kişiyi aramak amacıyla toplanan grup, vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi.
Gözaltına alınan Pakistan
uyruklu 10 kişi hakkında, oturma belgeleri olmadıkları için sınır dışı edilmek üzere işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:38 Kaynak: AA
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