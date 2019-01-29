Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de 10 Pakistanlı Gözaltına Alındı

Sultangazi'de 10 Pakistanlı Gözaltına Alındı

1 saat önce

Sultangazi'de arkadaşlarını gasp ettiğini iddia ettikleri kişiyi dövmek amacıyla toplanan yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı.

Sultangazi'de 10 Pakistanlı Gözaltına Alındı, System.String[]
Sultangazi'de arkadaşlarını gasp ettiğini iddia ettikleri kişiyi dövmek amacıyla toplanan yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı.

Esentepe Mahallesi'nde arkadaşlarını gasp ettiğini iddia ettikleri kişiyi aramak amacıyla toplanan grup, vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi.

Gözaltına alınan Pakistan uyruklu 10 kişi hakkında, oturma belgeleri olmadıkları için sınır dışı edilmek üzere işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:38 Kaynak: AA

Esentepe Mahallesi, Sultangazi, Güncel
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