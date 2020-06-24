Sultangazi'de 10 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı - Son Dakika

Sultangazi'de 10 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı

Sultangazi'de 10 yaşındaki çocuk sevmek için yanına gittiği köpeğin saldırısına uğradı.

Sultangazi'de 10 yaşındaki çocuk sevmek için yanına gittiği köpeğin saldırısına uğradı. Dudağından ve kolundan ısırılan çocuk bir süre konuşamayacak.


Olay, Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde dün yaşandı. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde 10 yaşındaki Übeyde Güvenir evinin önüne oynamaya çıktı. Sokakta yatan köpeği gören Güvenir, yanına yaklaşarak sevmek istedi. Köpek çocuk tam kendine yaklaşınca Güvenir'in üzerine atlayarak dudağından ve kolundan ısırdı. O esnada orada olan başka bir çocukta, köpeği Güvenir'in üzerinden çekerek uzaklaştırdı. Çocuklarının kanlar içinde yerde yattığını gören aile büyük panik yaşadı. Yaşadığı şokun etkisinden çıkan aile çocuğu hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi edilen Übeyde Güvenir'in dudaklarına dikiş atılıp kolu sarıldı. Dikişleri nedeniyle çocuğun bir süre konuşamayacağı öğrenilirken, saldırgan köpek de Sultangazi Belediyesi' ekipleri tarafından götürüldü. - İSTANBUL

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de 10 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı - Son Dakika

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