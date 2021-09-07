Sultangazi'de 12 katlı sitenin otoparkındaki lastik deposunda yangın paniği - Son Dakika

Sultangazi'de 12 katlı bir sitenin bodrum katında bulunan lastik deposunda yangın çıktı. Bina içerisimden yoğun dumanlar yükselirken korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü.

Olay, saat 01: 00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2393.Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 katlı bir sitenin bodrum katında bulunan 3 katlı otoparkın 2'inci katındaki lastik deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina içerisinden yoğun dumanlar yükselirken korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri bina ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Can kaybı yada yaralanmanın yaşanmadığı olayda depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL