Sultangazi'de 15 Temmuz'a özel "Demokrasi Labirenti" açıldı - Son Dakika

Sultangazi'de 15 Temmuz'a özel "Demokrasi Labirenti" açıldı

Sultangazi'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü sene-i devriyesinde demokrasi tarihimizde yaşanan darbe girişimlerini ve onların oluşturduğu çıkmazı anlatan Demokrasi Labirenti'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sultangazi'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü sene-i devriyesinde demokrasi tarihimizde yaşanan darbe girişimlerini ve onların oluşturduğu çıkmazı anlatan Demokrasi Labirenti'nin açılışı gerçekleştirildi.

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Sultangazi'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü sene-i devriyesine özel anlamlı bir açılış gerçekleştirildi. Sultangazi Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda kurulan labirentte cumhuriyet tarihinde yaşanan darbeler vatandaşların önüne bir çıkmaz olarak serildi. Labirentte 1960 darbesi, 1970 muhtırası, 1980 darbesi ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi demokrasi tarihine gölge düşüren olaylar çeşitli çıkmazlara asılarak Sultangazililere gösterildi. Labirentin açılışına AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda yapılan konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesimiyle labirentin açılışı gerçekleştirildi.


"15 Temmuz gecesi Türkiye'de bir demokrasi nöbeti başladı"


Vatanın her noktasında demokrasi nöbetinin devam ettiğini dile getiren AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, " 15 Temmuz ile ilgili bugün Sultangazi Belediyemiz çok anlamlı bir program yapıyor. 15 Temmuz gecesi Türkiye'de bir demokrasi nöbeti başladı. O nöbet devam ediyor. Vatanın her sathında milletimiz demokrasi nöbetine sahip çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin her noktasında nöbet tutan vatan evlatları, sınır boylarında nöbet tutan vatan evlatları, sınır ötesinde nöbet tutan kahraman askerlerimiz ve güvenlik kuvvetlerimiz 15 Temmuz şuuruyla vatanı müdafaa etmeye, milletimiz sevincini ve bu ülkeyi büyütmeye devam ediyorlar" diye konuştu.


"Demokrasi Labirenti ile darbelerin bir çıkmaz sokak olduğunu göstermeye çalışıyoruz"


15 Temmuz'da milletin darbeye karşı iradesini çok güçlü gösterdiğini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ise, "Bugün burada 15 Temmuz'un yıl dönümünde Demokrasi Labirenti adı altında Türkiye'nin demokrasi tarihindeki çıkmazları göstermek gayreti içerisindeyiz. Esasında bu sadece bir figür. Milletin iradesine rağmen hiçbir şey olmaz. Milletin iradesine rağmen devleti ve devleti yönetenlere el koyma iradesini hiçbir zaman göstermeyin diyoruz. 15 Temmuz'da millet bu iradesini çok güçlü bir şekilde gösterdi. 15 Temmuz'da rabbimizin yardımı, milletimizin sarsılmaz iradesi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ile darbe girişimini bertaraf ettik. 15 Temmuz hain bir kalkışmaydı. Bugün burada Demokrasi Labirenti ile bunun bir çıkmaz sokak olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Bu çıkmaz sokağa girmeyin diyoruz " ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Sultangazi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de 15 Temmuz'a özel 'Demokrasi Labirenti' açıldı - Son Dakika

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