Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı Yeniden Düzenlendi

Sultangazi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı Yeniden Düzenlendi

46 dakika önce

Sultangazi'de yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerin başında gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı yeniden düzenlenerek hizmete sunuldu.

Sultangazi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı Yeniden Düzenlendi, System.String[]
Sultangazi'de yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerin başında gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı yeniden düzenlenerek hizmete sunuldu. Düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Yeşilin her tonunu ilçemize taşımak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını yükseltmek istiyoruz. Bu amaçla Sultangazi'nin farklı noktalarında tematik parklar kuracağız. İlçemizdeki ormanlık alanları daha aktif hale getirirken, birçok yeşil alan ve çevre projesini hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Sultangazi'de yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerin başında gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı yeniden düzenlendi. Sultangazi Belediyesi tarafından yapılan meydan düzenleme çalışmaları kapsamında modern kent mobilyaları alana konulurken, İstanbul'un yeşil habitatına uygun ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışması yapıldı. Meydanda bulunan aydınlatma direklerinin bakımı gerçekleştirilirken, bank ve oturma grupları yenilendi. Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na komşu olan Cebeci Sultançifliği Ortaokulu'nun duvarları boyandı. Sultangazi Belediyesi İsmail Hakkı Toprak Hizmet Binası önü yeniden düzenlenirken, Sultançiftliği Merkez Cami çevresinin temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçede tematik park ve çevre düzenleme çalışmalarıyla yeşil alanları artırmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Dursun, "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nın yeniden düzenlenmesi noktasında İlçe halkından büyük talep gelmişti. Göreve başlar başlamaz ilk yaptığımız çalışmalarımızın başında bu meydanı yeniden düzenleyerek halkımızın hizmetine sunmak oldu" diye konuştu.

"Kişi başına düşen yeşil alan miktarını yükseltmek istiyoruz"

Hayata geçirmeyi amaçladıkları yeşil alan ve çevre projeleri hakkında da bilgi veren Başkan Dursun, "Yeşilin her tonunu ilçemize taşımak ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını yükseltmek istiyoruz. Bu amaçla Sultangazi'nin farklı noktalarında tarih, doğa, bilim gibi temaların ve eğlence tesislerinin bulunduğu tematik parklar kuracağız. Halkımızı kucaklayacak daha birçok yeşil alan ve çevre projelerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Öte yandan İlçemizdeki ormanlık alanların daha aktif bir şekilde kullanmasını amaçlıyoruz. Buralarda su sporları, çocuk ve gençlik oyun parkları yapacağız. Birçok etkinliğe ve doğa sporuna ev sahipliği yapacak projede; tırmanma duvarları, paintball alanları, yeşil amfi gibi çeşitli aktivite alanları bulunacak" diye konuştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:51 Kaynak: İHA
İstanbul, Abdurrahman Dursun, Sultangazi, Güncel
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