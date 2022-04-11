SULTANGAZİ'DE 17 YAŞINDA CEMİLE'NİN ÖLÜMÜNDE DETAYLAR İDDİANAMEDE ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl Sultangazi'de öldürülen 17 yaşında Cemile Şenel ile ilgili soruşturmada iddianameyi hazırladı. İddianamede şüpheli Nusret Tekin'in, evine çağırdığı Servet Sürücü'ye ateş ettiği, seken kurşunun ise Cemile'ye isabet ederek ölümüne neden olduğu belirtildi. Nusret Tekin'in Cemile'yi uyuşturucu kuryesi olarak kullandığı bildirilen iddianamede, şüpheli hakkında 4 ayrı suçtan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapis cezası istendi.

Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli Nusret Tekin'in(40), Cemile ile birlikte bazı kadınları uyuşturucu kuryesi olarak çalıştırdığı anlatılan iddianamede, dava konusu olayın da bu nedenle yaşandığı anlatıldı. İddianamede Cemile'nin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili şu bilgiler verildi: "Uyuşturucu kuryesi olarak çalışan kadınlardan sanık Aysun Çelebi'nin, Servet Sürücü (58) isimli kişiyle birliktelik yaşayacağını öğrenen Nusret Tekin bu duruma sert tepki gösterdi. Şüpheli Tekin kadına baskı yaparak Servet Sürücü isimli kişiyi evine çağırmasını sağladı. Servet Sürücü eve geldiğinde Nusret Tekin, Aysun Çelebi ile arasında ilişki olup olmadığını sordu. İlişkiyi doğrulaması üzerine Nusret Tekin belindeki silahı çıkartarak, Servet Sürücü'ye doğrulttu. Sanıklardan Ramazan Ronahi Çakın'ın, Nusret Tekin'e engel olmak için müdahale ettiği sırasında silah ateş aldı. Kurşun Cemile Şenel'in sol koltuk altından girip sağ koltuk altından çıktı. Ramazan Rohani Çakın Cemile Şenel'i bina önüne indirdi ve yoldan geçen bir otomobili çevirerek 'Araç çarpıp kaçtı' diyerek hastaneye götürdü. Cemile Şenel hastanede hayatını kaybetti.

FİRARİYKEN YARALAMA OLAYINA KARIŞMIŞ

İddianamede, olaydan yaklaşık bir hafta sonra şüpheli Nusret'in uyuşturucu kullanırken bir sokakta yakalandığı belirtildi. Tekin'in bu süre içinde başka bir 'Kasten yaralama' suçuna karıştığı da bildirildi. Olaya ilişkin ayrı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Nusret Tekin'in, cinayetten sonra şüpheli Doğan Şençalar'ın yanında saklandığı kaydedildi. İddianamede şüpheli Nusret Tekin'in yakalandığı sırada üzerinde bulunan silahın kriminal incelemesinde, Cemile Şenel'in ölümüne neden olan mermi çekirdeğinin bu silahtan çıktığı da aktarıldı.

KATİL ZANLISINA 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET 23 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede Tekin'le birlikte 6 şüpheli hakkında cezalar istendi. Şüpheli Nusret Tekin hakkında 'Ruhsatsız silah bulundurma', 'Tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Çocuğu tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, Servet Sürücü'ye karşı 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede şüpheliler Aysun Çelebi ve Tuğba Can'ın, Servet Sürücü'nün eve gelmesi için Tekin ile birlikte hareket ettikleri değerlendirmesi yapıldı. Şüpheliler hakkında 'Tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Servet Sürücü'ye karşı 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

İddianamede suçtan zarar gören olarak da yer alan şüpheli Servet Sürücü ve şüpheli Ramazan Ronahi Çakın'ın 'Suçu bildirmeme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 6 aydan 6 yıla, şüpheli Doğan Şençalar'ın 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edildi.