17 yaşındaki Cemile'nin öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı! Katili müebbet hapis cezası aldı - Son Dakika
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17 yaşındaki Cemile'nin öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı! Katili müebbet hapis cezası aldı

19.12.2022 15:24

İstanbul'da 17 yaşındaki Cemile Şenel'in silahla öldürülmesi hakkında 6 sanığın yargılandığı dava dosyası karara bağlandı. Mahkeme sanık Nusret Tekin'i Cemile Şenel'e yönelik "çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan müebbet, Servet Sürücü'ye karşı "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 6 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

İstanbul Sultangazi'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in silahla öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılandığı dava dosyası karara bağlandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Nusret Tekin, tutuksuz sanıklar Aysun Çelebi, Tuğba Can, Doğan Şençalar, Ramazan Ronahi Çakın ve müşteki sanık Servet Sürücü ile tarafların avukatları katıldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Nusret Tekin'i Cemile Şenel'e yönelik "çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan müebbet, Servet Sürücü'ye karşı "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 6 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Heyet, ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sultangazi'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada karar

BABASINDAN "UYUŞTURUCU" İDDİASI

Bir önceki celsede açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı diyecekleri sorulan müdahil Oya Şenel, "Bunlar 17 yaşındaki bir genç kızı hayattan kopardılar. Gereğinin yapılmasını istiyorum." dedi. Maktulün babası Muammer Şener, sanıkların kızına uyuşturucu madde kullandırdıklarını ileri sürerek, cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar beraat talebinde bulundu.

Sanık Ramazan Rohani Çakın'ın "suçluyu kayırma" ve "suçu bildirmeme" suçlarından 6 ay hapis cezası veren heyet, müşteki sanık Servet Sürücü'nün de "suçu bildirmeme" suçundan bir ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, sanıklar Aysun Çelebi, Tuğba Can, Doğan Şençalar'ın üzerlerine atılı suçlardan beraatlerine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Nusret Tekin'in "tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıldan 23 yıla kadar hapsi istenmişti. Sanık Aysun Çelebi'nin, "tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme" ile "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıldan 20 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamede, sanık Doğan Şençalar'ın "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla, sanık Ramazan Ronahi Çakın ve müşteki sanık Servet Sürücü'nün ise ayrı ayrı "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Kaynak: AA
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İSTANBUL-17 YAŞINDAKİ CEMİLE'Yİ ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET VE 7 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İSTANBUL-17 YAŞINDAKİ CEMİLE'Yİ ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET VE 7 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Cemile Şenel, Sultangazi, Can Doğan, Çelebi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 17 yaşındaki Cemile'nin öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı! Katili müebbet hapis cezası aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 17 yaşındaki Cemile'nin öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı! Katili müebbet hapis cezası aldı - Son Dakika
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