SULTANGAZİ'DE 18 YAŞINDAKİ GENÇ, ARKADAŞI TARAFINDAN SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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SULTANGAZİ'de 18 yaşındaki Gürkan Altun tartıştığı arkadaşı tarafından silahla göğsünden vurularak öldürüldü.

Olay dün gece Gazi Mahallesi 1369 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Gürkan Altun (18) ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı arasında evinin önünde tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Altun, arkadaşının silahından çıkan kurşunla göğsünden ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Altun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Altun'un cenazesi Gazi Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.