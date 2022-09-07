İSKİ'DEN 'MAVİ SU' AÇIKLAMASI : ÇOK SAYIDA PONZA TAŞI ÇIKARTILDI - Son Dakika
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İSKİ'DEN 'MAVİ SU' AÇIKLAMASI : ÇOK SAYIDA PONZA TAŞI ÇIKARTILDI

07.09.2022 16:13
İSKİ'DEN 'MAVİ SU' AÇIKLAMASI : ÇOK SAYIDA PONZA TAŞI ÇIKARTILDI

SULTANGAZİ'de 2 gün boyunca rögardan akan mavi renkli suyla ilgili İSKİ açıklama yaptı.

SULTANGAZİ'de 2 gün boyunca rögardan akan mavi renkli suyla ilgili İSKİ açıklama yaptı. Yapılan açıklamada tıkalı kanaldaki mavi suyun vidanjörle çekilerek sorunun giderildiği ve kanaldan kot yıkamada kullanılan çok sayıda ponza taşı çıkartıldığı belirtildi.

Cebeci Mahallesi'nde fabrikalardan kanalizasyona bırakıldığı tahmin edilen atıklar suya karışarak rögardan taştı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi taşan su nedeniyle maviye döndü. Rögardan 2 gün boyunca mavi renkli su akarkeni mahalle sakinleri durumdan şikayetçi olduklarını dile getirdi. İSKİ ekipleri mahalleye gelerek çalışma yaparken konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada," Bölgedeki tıkalı kanal içerisindeki mavi su vidanjörle çekilmiş ardından kanal, İdaremizce açılarak sorun giderilmiştir. Kanaldan kot yıkamada kullanılan çok miktarda ponza taşı çıkartılmıştır. Öte yandan, 22 Mart 2022'de bölgede yapılan periyodik denetimlerde bir işletmenin atık su arıtma tesisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu işletme ile ilgili olarak 'İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği' doğrultusunda işlem yürütülmektedir." denildi.


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Kaynak: DHA

İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSKİ'DEN 'MAVİ SU' AÇIKLAMASI : ÇOK SAYIDA PONZA TAŞI ÇIKARTILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSKİ'DEN 'MAVİ SU' AÇIKLAMASI : ÇOK SAYIDA PONZA TAŞI ÇIKARTILDI - Son Dakika
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