Son dakika haberi! Sultangazi'de 2 hasta nakil ambulansı hizmete başladı - Son Dakika

Son dakika haberi! Sultangazi'de 2 hasta nakil ambulansı hizmete başladı

30.12.2020 13:52
Son dakika haberi! Sultangazi'de 2 hasta nakil ambulansı hizmete başladı, System.String[]

Son dakika haber: Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşlara daha iyi ve hızlı sağlık hizmeti verebilmek için 2 hasta nakil ambulansını vatandaşların hizmetine sundu.

Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşlara daha iyi ve hızlı sağlık hizmeti verebilmek için 2 hasta nakil ambulansını vatandaşların hizmetine sundu.

Vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti veren Sultangazi Belediyesi, hasta nakil ambulansları ile 2020 yılında bin 130 hastaya hizmet verdi. Yönetmelik gereği mavi şerit ambulans olarak nitelendirilen hasta nakil ambulansında; alanında eğitimli şöförler ile acil tıp teknisyenleri veya hemşireler bulunuyor.

Hasta nakil ambulansı ile acil müdahale gerektirmeyen stabil yatağa bağımlı ancak sedye ile nakledilmesi gereken hastaların evlerinden hastaneye, hastaneden de evlerine ulaşımları güvenli bir şekilde sağlanıyor.'İHTİYACI OLAN AİLELERE HIZLI BİR ŞEKİLDE ULAŞABİLECEĞİZ?Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 'Sultangazi 'ye kazandırmış olduğumuz 2 ambulansı daha hizmete sunduk. Hasta nakil araçları ve ambulanslar oldukça önemli araçlar. Vatandaşların sağlığı konusunda dikkatli olmak ve hastalara hızlı bir şekilde yetişebilmek için bu tür araçlar oldukça önem arz ediyor. Hem çalışanlarımız hem de ambulans araçlarımızla Sultangazililere daha iyi hizmet vereceğiz. Hasta olan kardeşlerimize ve ihtiyacı olan ailelere hızlı bir şekilde ulaşabileceğiz. Bu ve benzeri ihtiyaç konusu olan konular ücretsiz olarak verilir. Çağrı merkezimize ulaşanlar ihtiyaçlarını ifade ettiklerinde hızlı bir şekilde koordine olarak vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Vermiş olduğumuz hizmet ilçeyle sınırlı değil. Bu tür araçları daha da artıracağız' dedi.

Hastaneden alınıp evine götürülen Mehmet Karabulut'un kızı Neşe Karabulut ise 'Babam koronavirüsü atlattıktan sonra yürüyemez oldu. Yoğun bakım sürecinden sonra fizik tedaviye başladık. Bu süreçte Sultangazi Belediye'nin çok büyük emekleri var. Sabah bizi hastaneye getiriyorlar. Fizik tedavi süreci bittikten sonra hastaneden eve bırakıyorlar. Belediyenin katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi! Sultangazi'de 2 hasta nakil ambulansı hizmete başladı
Son dakika haberi! Sultangazi'de 2 hasta nakil ambulansı hizmete başladı
Son dakika haberi! Sultangazi'de 2 hasta nakil ambulansı hizmete başladı
Son dakika haberi! Sultangazi'de 2 hasta nakil ambulansı hizmete başladı
Son dakika haberi! Sultangazi'de 2 hasta nakil ambulansı hizmete başladı

Sultangazi, Ambulans, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sultangazi'de 2 hasta nakil ambulansı hizmete başladı - Son Dakika


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