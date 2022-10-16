Son dakika haberleri! Sultangazi'de 2 katlı binanın bodrum katında korkutan yangın - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Sultangazi'de 2 katlı binanın bodrum katında korkutan yangın

16.10.2022 17:40

Edinilen son dakika haberine göre - Sultangazi'de 2 katlı binanın bodrum katında korkutan yangın İstanbul Sultangazi'de 2 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

- Sultangazi'de 2 katlı binanın bodrum katında korkutan yangın

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de 2 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası can kaybı ve yaralanmaz olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi 2125 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerine bulunan 2 katlı binanın bodrum katındaki dairede elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Yangın sonrası bodrum kattan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın esnasında evde bulunmayan şahıslar komşuların haber vermesi üzerine olay yerine geldi. Yangın sonrası sokak üzerinde yaşanan panik itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası yangın tamamen söndürüldü.

Yangın sonrası 7 yabancı uyruklu şahsın kaldığı dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili incelemeler sürüyor.

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İSTANBUL-İSTANBUL'DA YAŞANAN KAVGALAR KAMERALARA YANSIDI İSTANBUL-İSTANBUL'DA YAŞANAN KAVGALAR KAMERALARA YANSIDI Son dakika 3. sayfa: Sultangazi'de yangında can pazarı: Mahsur kalanlar vinçle kurtarıldı Son dakika 3. sayfa: Sultangazi'de yangında can pazarı: Mahsur kalanlar vinçle kurtarıldı
Kaynak: İHA

Sultangazi, İstanbul, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Sultangazi'de 2 katlı binanın bodrum katında korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Sultangazi'de 2 katlı binanın bodrum katında korkutan yangın - Son Dakika
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