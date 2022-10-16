Yangın, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi 2125 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerine bulunan 2 katlı binanın bodrum katındaki dairede elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Yangın sonrası bodrum kattan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de 2 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası can kaybı ve yaralanmaz olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Sultangazi, İstanbul, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Sultangazi'de 2 katlı binanın bodrum katında korkutan yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.