SULTANGAZİ'DE 2 KERE HIRSIZLARIN HEDEFİ OLAN ARAÇ BU KEZ DE KUNDAKLANDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE 2 KERE HIRSIZLARIN HEDEFİ OLAN ARAÇ BU KEZ DE KUNDAKLANDI

18.05.2021 10:13
SULTANGAZİ'DE 2 KERE HIRSIZLARIN HEDEFİ OLAN ARAÇ BU KEZ DE KUNDAKLANDI, System.String[]

Sultangazi'de geçtiğimiz yıl 2 defa aracından tekstil ürünleri çalınan pazarcının, bu sefer de aracı kundaklandı.

Sultangazi'de geçtiğimiz yıl 2 defa aracından tekstil ürünleri çalınan pazarcının, bu sefer de aracı kundaklandı. Yangın vatandaşların da yardımıyla büyümeden söndürüldü.

Pazarlarda tekstil ürünleri satan Aziz Karakaş'ın park halindeki hafif ticari aracı, geçen Pazar saat 02.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Cebeci Mahallesi'nde evinin önüne park ettiği hafif ticari aracının alarmın çalması ve komşularının haber vermesi üzerine Aziz Karakaş, aşağı indi. Komşularının da yardımıyla araçtaki yangın büyümeden söndürüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, Karakaş Polis Merkezi Amirliği'ne giderek aralarında husumet bulunan bir kişiden şikayetçi oldu.

"ARACIMIN YANDIĞINI GÖRDÜM"Aziz Karakaş, "Gece saat 02.00 sıralarında aracımın alarm çalmaya başladı. Daha öncede aracımda yaşanan hırsızlıktan dolayı sokağı gören odada yatıyorum. O yaşananların psikolojisini üzerimden atamadım. Ailemin huzuru bozuldu. Alarm sesinden dolayı hemen cama fırlayıp aşağı baktım. Arabamın ön kaportasının tamamen alev alev yandığını gördüm. Hemen aşağı fırladım. Sağ olsun komşularımın da yardımıyla yangını büyümeden söndürdük" dedi.

"ARACIM BENİM EKMEK KAPIMDIR"Olay esnasında bir komşusunun balkonda olduğunu ve yaşananları gördüğünü belirten Karakaş, "Olayın yaşandığı saatlerde bir komşum sigara içmek için balkona çıkıyor. Komşumuz, o esnada kırmızı renkli bir motosikletin park halindeki aracıma yaklaştığını, motosikleti kullanan kişinin yanında getirdiği benzini aracın üzerine döktüğünü ve çakmakla yaktığını görüyor.  Ve şahıs hemen uzaklaşıyor. Biz komşularımızla beraber 1 dakika içerisinde yanan aracıma müdahale ederek, söndürdük. Gereken yerlere de bildirdik. İtfaiye geldiğinde yangını söndürmüştük. Aracım benim ekmek kapımdır, milli bir servettir. Benim bir kişi hariç kimse ile bir sorunum yok. Sadece geçmişte husumetimin bulunduğu ve şu an yargıya taşınan bir konudan dolayı bir kişiden şüpheleniyorum. Bu ay mahkememiz var. Belki o kişi bana gözdağı vermek için yapmış olabilir. Benim için araç yakanın teröristten farkı yoktur. Ben şüphelendiğim kişiden de şikayetçi oldum" diye konuştu.

"GEREKİRSE NÖBET TUTACAĞIM"1 yıl içerisinde yaşadığı üçüncü olay olduğunu söyleyen Aziz Karakaş, daha önce de aracının içinde bulunan tekstil ürünlerinin iki defa çalındığını ifade ederek, "İki olayda da bugüne kadar yakalanan olmadı. Yaşadıklarımdan dolayı uyuduğum odayı değiştirdim. Gerekirse bundan sonra nöbet tutacağım. Bazı kuralları kendim koymak zorunda kalacağım" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü: ------------Araçtan detay -Aziz Karakaş röp.-Olay sonrası görüntü-Genel ve detaylar


- İstanbul

İtfaiye, Benzin, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE 2 KERE HIRSIZLARIN HEDEFİ OLAN ARAÇ BU KEZ DE KUNDAKLANDI - Son Dakika


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