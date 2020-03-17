SULTANGAZİ'DE 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA KAMERADA

6 saat önce

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/Sultangazi'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

SULTANGAZİ'DE 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA KAMERADA, System.String[]

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/

Sultangazi'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı. 4 kişi gözaltına alınırken, kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup, meydanda karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle belinden silahı çıkaran gruptakilerden biri, karşı gruba ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ve arkadaşları olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar

üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

"YERDE BİRİSİ YATIYORDU"

Esnaf Hikmet Tekin, "Ben burada esnafım. Geçen akşam sesler duydum. Dışarıya çıktık. Baktım yerde birisi yatıyor. Her halde daha önce tartışmışlar, kavga olmuş. Yatan arkadaş vurulmuş. Polisler geldi, ambulans geldi" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Hastaneye kaldırılan yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavga anları ve silahın ateşlenmesiyle çevredekilerin kaçıştıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü:

------------

GÜVENLİK KAMERASI

-Kavga anları

AKTÜEL

-Olay yerinden detaylar

-Esnaf ile röp.


Sultangazi, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı
"Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu         
15:34
Taraftarların 'Göğüslerini aç' tezahüratı yaptığı spor spikeri koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Taraftarların 'Göğüslerini aç' tezahüratı yaptığı spor spikeri koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
14:00
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu         
12:25
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil         
11:58
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı         
11:38
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:18
Her şey burun akıntısıyla başladı! Koronavirüse yakalanan hemşire hastalığın korkunç sonuçlarını anlattı Her şey burun akıntısıyla başladı! Koronavirüse yakalanan hemşire hastalığın korkunç sonuçlarını anlattı         
11:07
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak 520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak         
10:25
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:00
Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti         
22:38
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı         
21:43
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi         
20:15
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu         
19:34
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi         
18:22
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 16:04:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SULTANGAZİ'DE 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]