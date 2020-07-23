Sultangazi'de 2'nci kattan düşen kişi yaralandı; o anlar kamerada - Son Dakika

Sultangazi'de 2'nci kattan düşen kişi yaralandı; o anlar kamerada

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de tekstil atölyesinde çalışan yabancı uyruklu bir kişi, 2'nci kattan düşerek yaralandı.

Sultangazi'de 2'nci kattan düşen kişi yaralandı; o anlar kamerada, System.String[]

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de tekstil atölyesinde çalışan yabancı uyruklu bir kişi, 2'nci kattan düşerek yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı bir iş merkezinde yaşandı. İş merkezinde bulunan tekstil atölyesinde çalışan yabancı uyruklu bir kişi iddiaya göre, arkadaşıyla şakalaşırken ikinci kattan yere düştü. Tekstil atölyesinin ürünlerinin taşındığı pencereden düştüğü öğrenilen kişinin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin ayağında kırıklar oluştuğu, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Öte yandan düşme anı iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, işçinin düştüğü, çevredekilerin önce şaşırdığı, daha sonra yardımına koşması yer alıyor. Bu sırada, bazı işçilerin çalışmaya devam ettiği, daha sonra düşen kinin başında toplandıkları görülüyor. Aşağı inen kadın bir çalışanın da gördüğü manzara karşısında ağlayarak, içeriye girdiği güvenlik kamerasına yansıdı.


Atatürk Bulvarı, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 09:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de 2'nci kattan düşen kişi yaralandı; o anlar kamerada - Son Dakika
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