SULTANGAZİ'DE 23 NİSAN'DA YAPTIĞI DANSLA BİR ANDA İLGİ ODAĞI OLDU - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE 23 NİSAN'DA YAPTIĞI DANSLA BİR ANDA İLGİ ODAĞI OLDU

28 dakika önce

Sultangazi'de temizlik işçisi Cafer Akyol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaptığı dansla bir anda sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Sultangazi'de temizlik işçisi Cafer Akyol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yaptığı dansla bir anda sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Sultangazi Belediye'sinde çalışan her gün sokakları süpüren Cafer Akyol, 23 Nisan Ulusala Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir evden çalınan müziği duyunca dans etmeye başladı. Akyol'un bu dansı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyaya yüklenmesiyle Cafer Akyol, bir anda ilgi odağı haline geldi. Hala sokakları temizleme görevine devam eden Akyol'a Sultangazi Belediyesi bir maaş ikramiye verecek ancak o ise bu ilgiden memnun olmadığını, 'Biz alışkın değiliz böyle şeylere, ilgiye alışkın değiliz, medyaya alışkın değiliz. O yüzden endişe duydum" sözleriyle dile getirdi.

'MÜZİĞİ DUYDUM OYNAMAYA BAŞLADIM"

Temizlik işçisi Cafer Akyol, '6 senedir, bu belediyede çalışıyorum. Sadece bu sokakları süpürmüyorum, başka sokakları da süpürüyorum. Her gün mesaimiz bu sokaklardadır. Özel bir gündü, çocuklarımız, yaşlılarımız dışarıya çıkamıyor, sıkılıyorlar. Burada temizlik yapıyordum, müziği duydum oynamaya başladım. Birileri çekmiş beni, haberim yok. Sosyal medyaya atmış. Ben memnun değilim bu olaydan. Yaptım ama çocuklar için yaptım. Eğlenceli bir insanımdır, hayata küskün bir insan değilimdir. Ama o gün özel bir gündü. Çocuklar dışarıya çıkamıyorlar, hastalık var. Özel bir gün diye olaylar böyle gelişti" dedi.

'İLGİYE ALIŞKIN DEĞİLİZ"

Akyol, 'Gelen tepkiler kötü olmadı. Amacım ilgi odağı olmak olmadı. Biz alışkın değiliz böyle şeylere, ilgiye alışkın değiliz, medyaya alışkın değiliz. O yüzden endişe duydum. Engelli bir tane 8 yaşında çoğum var, konuşamıyor. Eşim normal karşıladı ama biraz kıskanıyor herhalde. Ben eşimi çok seviyorum, eşim daha değerli, ama bu halk, buradaki halk daha değerli. Çünkü ekmeğimi onlar sayesinde kazanıyorum. Başkanımız da sağ olsun yanımda oldu, bu sayede bir ikramiye vereceklermiş. Bu sayede meşhur olduk, bakalım ne olacak ama sonu gelsin, ben onu istiyorum" diye konuştu.

SULTANGAZİ'DE 23 NİSAN'DA YAPTIĞI DANSLA BİR ANDA İLGİ ODAĞI OLDU

Sultangazi, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 05:07 Kaynak: DHA

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