Sultangazi'de 28 Şubat darbesi dijital ortamda konuşuldu - Son Dakika

Sultangazi'de 28 Şubat darbesi dijital ortamda konuşuldu

01.03.2021 16:08
Sultangazi'de 28 Şubat darbesi dijital ortamda konuşuldu, System.String[]

Sultangazi İbn-i Sina Kültür Sanat ve Sağlık Sezonu kapsamında Tacettin Kutay ve Gazeteci Yakup Köse, "Öncesi ve Sonrasında 28 Şubat Darbesi" programıyla dijital ortamda ilçe sakinleriyle buluştu.

Sultangazi İbn-i Sina Kültür Sanat ve Sağlık Sezonu kapsamında Tacettin Kutay ve Gazeteci Yakup Köse, "Öncesi ve Sonrasında 28 Şubat Darbesi" programıyla dijital ortamda ilçe sakinleriyle buluştu. Programda, 28 Şubat'ta yaşanan olaylar ve perde arkası ile darbenin mağdurları konuşuldu.

Sultangazi Belediyesi, 28 Şubat Darbesi'nin 24. yıldönümünde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tacettin Kutay moderatörlüğünde Gazeteci Yakup Köse, darbenin tüm bilinmeyenlerini "Öncesi ve Sonrasında 28 Şubat Darbesi" adlı programda konuştu. Sultangazi Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan programa izleyicilerin de ilgisi yoğundu.

Programda, inanç ve fikir özgürlüğüne en büyük darbenin vurulduğu tarih olan 28 Şubat'ın beraberinde getirdiği olumsuzluklar ele alındı. 28 Şubat'ın zihinlere yapılmış çok büyük bir operasyon olduğu, insanların inançlarından dolayı türlü baskılarla sindirilmeye çalışıldığı, başörtülü bireylerin üniversite kapılarında hakarete maruz kaldığı, başlarını açmaya zorlandığı ve bunun için ikna odalarının kurulduğu yıllar hatırlatıldı.

"Tarihe kara bir leke olarak geçti"

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, milli iradenin yok sayıldığı 28 Şubat gecesinde yaşananların tarihe kara bir leke olarak geçtiğini belirtti. Başkan Dursun, "O kara gecenin üzerinden tam 24 yıl geçti. 28 Şubat Darbesi, demokrasiyi, milleti ve iradesini hedef almıştır. 28 Şubat Darbesiyle birlikte mağduriyet yaşayanları hürmetle anıyoruz. Şükürler olsun ki bugün çok farklı bir Türkiye var" diye konuştu.

Darbelere geçit yok

Başkan Dursun, Türkiye'nin darbelere geçit vermediğini de belirtti. Başkan Dursun, "Demokrasiyi yok sayarak millet iradesini görmezden gelen zihniyet, maalesef yakın zamanda 15 Temmuz gecesinde de yine sahneye çıktı. Ancak, kurulan oyunlar milletin kahramanca duruşu sayesinde bozuldu. Türkiye, bu ülkede artık darbelere geçit olmadığını dosta düşmana, tüm dünyaya gösterdi" dedi. - İSTANBUL

Sultangazi'de 28 Şubat darbesi dijital ortamda konuşuldu

Yakup Köse, Sultangazi, 28 Şubat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de 28 Şubat darbesi dijital ortamda konuşuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas'a Rubin Kazan talip oldu Pusetten düşen bebek beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti Diyarbakır'da 11 yaşındaki kızın şüpheli ölümü! Cansız bedeni elbise dolabına asılı halde bulundu Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı Diyarbakır ziyaretine Kılıçdaroğlu'nun kardeşinin elindeki afiş damga vurdu: Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum Masumiyet dizisiyle ilgili dikkat çeken Cem Garipoğlu detayı Seren Serengil, Sadakatsiz dizisi inadından vazgeçmedi! Yapım şirketinin cevabı bile ikna edemedi Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi
Galatasaray, El Ehli'nin yıldızı Aliou Dieng'i kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, El Ehli'nin yıldızı Aliou Dieng'i kadrosuna katmak istiyor         
16:11
Bartın'da 10 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi, 5 mahalle karantinada Bartın'da 10 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi, 5 mahalle karantinada         
15:20
Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etti Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etti         
15:16
Son Dakika! Normalleşmenin ele alınacağı kritik Kabine toplantısı başladı Son Dakika! Normalleşmenin ele alınacağı kritik Kabine toplantısı başladı         
14:46
Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, ortalık kan gölüne döndü Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, ortalık kan gölüne döndü         
14:22
Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur? Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur?         
13:44
AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın kahve davetine Kaftancıoğlu'ndan yanıt: Bu, 3 yıldır arzu ettiğim bir şeydi AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın kahve davetine Kaftancıoğlu'ndan yanıt: Bu, 3 yıldır arzu ettiğim bir şeydi         
13:40
12. kattan düşen küçük kızı, yoldan geçen kurye kurtardı 12. kattan düşen küçük kızı, yoldan geçen kurye kurtardı         
12:39
Sri Lanka'da bir kız çocuğu Sri Lanka'da bir kız çocuğu "şeytan çıkarma" ayininde öldürüldü         
12:11
Kardelen Acar hacker kurbanı! Hesabını ele geçirip çıplak fotoğrafını paylaştılar Kardelen Acar hacker kurbanı! Hesabını ele geçirip çıplak fotoğrafını paylaştılar         
12:00
Bülent Ersoy, 55 tilkinin kürkünden palto yaptırdığı yönündeki iddiaları yalanladı Bülent Ersoy, 55 tilkinin kürkünden palto yaptırdığı yönündeki iddiaları yalanladı         
11:57
Sağlık memuru, Sağlık memuru, "Allah yolunda kurban edeceğim" dediği oğlunu ormana götürüp boynundan kesti         
11:23
Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı         
11:18
65 yıllık köprü yenilendi, en çok pideci esnafı sevindi 65 yıllık köprü yenilendi, en çok pideci esnafı sevindi         
11:16
Milyonların gözü kulağı Kabine'de! 5 ilde normalleşme kesin gibi, 25 ilde ise umutlu bekleyiş sürüyor Milyonların gözü kulağı Kabine'de! 5 ilde normalleşme kesin gibi, 25 ilde ise umutlu bekleyiş sürüyor         
11:11
A400M nakliye uçaklarının bakım ve onarım çalışmaları İspanya ve Almanya dışında sadece Kayseri'de yapılıyor A400M nakliye uçaklarının bakım ve onarım çalışmaları İspanya ve Almanya dışında sadece Kayseri'de yapılıyor         
11:03
Balıkçılar, kavanozu 350 lira olan lakerda taleplerine yetişemiyor Balıkçılar, kavanozu 350 lira olan lakerda taleplerine yetişemiyor         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 16:18:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi'de 28 Şubat darbesi dijital ortamda konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei