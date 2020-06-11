(SULTANGAZİ'DE 3 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

(SULTANGAZİ'DE 3 BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Sultangazi'de 2 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.
Sultangazi'de 2 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler rüzgar sebebiyle yanda bulunan iki binanın çatısına da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İsmetpaşa Mahallesi 114. Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatı kısmında saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle yanda bulunan 2 binaya sıçradı. Binaların içinde yaşayanlar kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında sokaklarda insan yoğunluğu yaşandı. Bazı vatandaşlar ekiplere yardım ederken, bazılarının da cep telefonuyla yangını görüntüye aldığı görüldü. Yangın, ekiplerin çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 08:32 Kaynak: DHA
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