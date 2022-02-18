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Sultangazi'de 3 katlı apartmanda yangın - Son Dakika

Sultangazi'de 3 katlı apartmanda yangın

18.02.2022 15:23
Sultangazi'de 3 katlı apartmanda yangın

SULTANGAZİ'de 3 katlı bir binanın 3'üncü katında yangın çıktı.

SULTANGAZİ'de 3 katlı bir binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 154 Sokakta saat 13.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın 3'üncü katında ki elektrik kontağından çıkan yangında bina sakinleri evlerini boşaltarak sokağa indi.  İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleride yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında herhangi bir yaralı ve can kaybı yaşanmazken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

YANGIN CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİSultangazi'de çıkan yangında, bazı vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, alevlerin pencerelerden yükselmesi ve vatandaşların panikleri görünüyor.


Sultangazi'de 3 katlı apartmanda yangın
Sultangazi'de 3 katlı apartmanda yangın
Sultangazi'de 3 katlı apartmanda yangın
Sultangazi'de 3 katlı apartmanda yangın
Sultangazi'de 3 katlı apartmanda yangın
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İsmetpaşa Mahallesi, Sultangazi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de 3 katlı apartmanda yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de 3 katlı apartmanda yangın - Son Dakika
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