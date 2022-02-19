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Sultangazi'de 3 katlı bina alev alev yandı - Son Dakika

Sultangazi'de 3 katlı bina alev alev yandı

19.02.2022 00:58
Sultangazi'de 3 katlı bina alev alev yandı

Sultangazi'de yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı dairede yangın çıktı.

Sultangazi'de yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı dairede yangın çıktı. 3 katlı bina alev alev yanarken, yangın havadan görüntülendi.

Yangın, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 154. Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın en üst katında bugün saat 13.45 sıralarında iddiaya göre elektrikten çıktı. Ahmet Ümran ve Necme Ümran isimli yabancı uyruklu ailenin yaşadığı daireyi alevler kısa sürede sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülen yangın hem cep telefonu kamerasıyla hem de havadan görüntülendi. - İSTANBUL

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İsmetpaşa Mahallesi, Sultangazi, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de 3 katlı bina alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de 3 katlı bina alev alev yandı - Son Dakika
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