Sultangazi'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Sultangazi'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

İSTANBUL - Sultangazi'de 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan genç kız büyük panik yaşadı.

Yangın, bugün saat 8.30 sıralarında Sultangazi Gazi mahallesinde bulunan 3 katlı bir binan çatı katında meydan geldi. Henüz bilinemeyen yangında daire bulunan genç kız büyük panik yaşadı. Genç kız komşuları tarafından evden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri panik yaşayan ve olayın şokuyla çığlıklar atan genç kızı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Aynı binada yaşayan Tanju Karakaya isimli vatandaş, " Bundan yarım saat önce patlama sesi geldi. 4 kere bir patlama öyle herhangi bir şey patlar gibi oldu. Camı açtım baktım her taraf duman. Dumanın alt kattan çıktığını zannettim ama en üst kattan çıkıyordu. Gitti kapıyı zorladım kimse açmayınca kapıyı kıramadım da. Bütün komşuları aşağıya indirdim. Elektriği, suyu, doğalgazı kapattım. Çocuk geldi kapıyı açmaya çalıştı ama açamadı içerinden ateş sesi geliyordu. Evin yandığı belliydi. 15-16 yaşındaki kız evdeydi" diye konuştu.

Yangının çıktığı evde oturan Niyazi kaya isimli vatandaş ise " Ben evden aşağıya indim. Hanımı doktora götürüyordum. Taksi bindim doktora gittim daha arkamdan telefon ettiler "ev yanıyor" dediler. İnanmadım. Ev sadece kız vardı" dedi.