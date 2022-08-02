İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ÇATI YANGINI - Son Dakika
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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ÇATI YANGINI

02.08.2022 14:19
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ÇATI YANGINI

SULTANGAZİ'de 3 katlı binanın çatısındaki tadilat sırasında çıkan yangın yan binaya da sıçradı.

SULTANGAZİ'de 3 katlı binanın çatısındaki tadilat sırasında çıkan yangın yan binaya da sıçradı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 12.30 sıralarında Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi 302 sokaktaki 3 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, çatıda tadilat yaparken yemek molasına çıkan ustalardan biri, pürmüzü açık unuttu. Pürmüzden çıkan alev çatıyı tutuşturdu. Alevlerin büyümesiyle yangın yan binanın çatısına da sıçradı. Sokaktakiler dumanlardan kaçarak kurtulmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine Sultangazi ve Başakşehir'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri de sokağa gitti. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki çatıda da hasar oluştu.Mahalle sakini Yunus Balıkçı, "Ben karşı binanın çatısındaydım, ustalar orada çalışıyordu. Pürmüz tüpünü açıp bırakıp yemeğe gitmişler o esnada yangın çıkmaya başladı. Baktım ateş çıkıyor hemen itfaiyeyi aradım. Yangın yan çatıya da sıçradı o yüzden büyüdü. Binadakilerin hepsi dışarı çıktı" diye konuştu.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Sultangazi, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE ÇATI YANGINI - Son Dakika

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