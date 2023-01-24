Sultangazi'de 3 sokakta 13 araca çarptı - Son Dakika
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Sultangazi'de 3 sokakta 13 araca çarptı

24.01.2023 15:15
Sultangazi'de 3 sokakta 13 araca çarptı

SULTANGAZİ'de bir sürücü cipiyle park halindeki 13 araca çarptı.

Emre Can URAN/ - SULTANGAZİ'de bir sürücü cipiyle park halindeki 13 araca çarptı. Sokakta bulunan trafoya da çarparak kullanılamaz hale getiren sürücü sokakta elektriğin de kesilmesine sebep oldu.

Olay, Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen Ayhan P., 34 UN 5371 plakalı cipiyle 04.45 sıralarında önce kaldırıma çıktı, ardından üç farklı sokakta park halindeki 13 araca çarpıp, 2491 Sokak'ta trafoya çarparak durdu. Olayın ardından mahalle sakinleri panik halinde sokağa indi, trafonun zarar gördüğü sokakta elektrikler de kesildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hasarlı araçların bazıları çekici ile kaldırıldı, parçalanan trafonun tamir edilmesi için ise çalışma başlatıldı. Bazı araç sahiplerinin, kullanılamayacak hale gelen araçlarının başında çekici bekledikleri, bazı araçların hala park yerlerinde oldukları görüldü. Sürücünün olay sonrasında gözaltına alınarak polis merkezine götürüldüğü, bir süre sonra ise serbest kaldığı öğrenildi.

ÜÇ SOKAKTA 13 ARAÇ DARMADAĞIN HALDEYDİTicari aracı zarar gören Oktay Pekcan, "Gece 04.50 sıralarında sese uyandım. Patlama sesi gibi, lastik sesi. Ben de çıktım dışarı. Aracımın yan tarafını göçmüş halde olduğunu gördüm. Sonra kafamı çevirdim, iki hatta üç sokak aşağıdan da sesler geliyor. Yürüdüm baktım, arabalara vuran bir cip önünde demirleri de vardı. Eşine zor rastlanacak bir durum, geldiğimde bu sokak darmadağın haldeydi. Bu kişi alkolsüz olamaz ya da başka bir şey var. Cadde boyunca 13 araç. Bu araçların bazıları kaskolu bazıları kaskosuz, bazıları arabasını yeni almış, zorluklarla almış. Bu araçların hepsi zarar gördü, benim zararım ise en az 50 bin TL oldu." dedi. Aracı kullanılamaz hale gelenlerden biri ise, "Ben 07.30'da dışarı çıktığımda aracımın pert olduğunu fark ettim. Üç sokakta 13 araç ağır maddi hasarlı. Şu an aracımı yerinden bile kıpırdatamıyorum. İşimizden gücümüzden olduk. Sürücünün alkollü olduğu söyleniyor ve yapacak hiçbir şeyimiz yok, bekliyoruz." diye konuştu.


Kaynak: DHA
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