Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası başlıyor
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Sultangazi'de 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası başlıyor

1 saat önce

Sultangazi Belediyesi, 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası düzenliyor.

Sultangazi'de 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası başlıyor, System.String[]

Sultangazi Belediyesi, 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası düzenliyor. Turnuva yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 3 ayrı kategoride oluşuyor.


Sultangazi Belediyesi, basketbol tutkunlarını bir araya getiriyor. Bu yıl ilki düzenlenecek olan 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası'na çevre ilçelerden de katılımcılar kabul ediliyor. 11-14 yaş aralığındaki sporseverler yıldızlar, 15-18 aralığındaki gençler ve 19 yaş üstü sporseverler de büyükler kategorisinde mücadeleye katılacak. 5-6 Ekim tarihinde Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası yanındaki etkinlik için son başvuru tarihi ise 3 Ekim Perşembe günü olarak belirlendi. - İSTANBUL

Sultangazi, basketbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:27 Kaynak: İHA
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