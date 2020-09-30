Son dakika haber... Sultangazi'de 4 katlı binanın elektrik panosundaki yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

SULTANGAZİ'de 4 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi 2037 Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın giriş katında bulunan elektrik panosu bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Tüm binayı dumanlar sardı. Komşularının haber vermesi üzerine bina sakinleri kendi imkanları ile dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.