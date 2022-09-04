İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE YANGINDA MAHSUR KALAN ANNE ÇOCUĞUNU BALKONDAN AŞAĞI BIRAKTI - Son Dakika
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İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE YANGINDA MAHSUR KALAN ANNE ÇOCUĞUNU BALKONDAN AŞAĞI BIRAKTI

04.09.2022 16:00
İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE YANGINDA MAHSUR KALAN ANNE ÇOCUĞUNU BALKONDAN AŞAĞI BIRAKTI

SULTANGAZİ'de 4 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda yangın çıktı.

SULTANGAZİ'de 4 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda yangın çıktı. 1'inci katta mahsur kalan anne, çocuğunu kurtarmak için balkondan aşağı bıraktı. Hafif yaralanan çocuk ambulansla hastaneye götürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi 2288 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda çıktı. Panodan çıkan dumanlar binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın 1'inci katında mahsur kalan anne paniğe kapılarak çocuğunu dairenin balkonundan aşağıya bıraktı. Hafif yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye götürülürken, dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişiye de olay yerinde müdahale edildi. Yangında bir can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE YANGINDA MAHSUR KALAN ANNE ÇOCUĞUNU BALKONDAN AŞAĞI BIRAKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE YANGINDA MAHSUR KALAN ANNE ÇOCUĞUNU BALKONDAN AŞAĞI BIRAKTI - Son Dakika
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