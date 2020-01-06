Sultangazi'de 5 ev ve bir iş yerini su bastı - Son Dakika
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Sultangazi'de 5 ev ve bir iş yerini su bastı

7 saat önce

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de devam etti.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de devam etti. Şiddetli yağış nedeniyle Sultangazi'de 5 ev ve bir iş yerini su bastı.

Sultangazi Cebeci Mahallesinde 2564. Sokakta 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan 3 daire ve bir iş yerini 2563. Sokakta ise 5 katlı başka bir binanın bodrum katındaki 2 daireyi su bastı. Evlerini su bastığını gören dairedekiler durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri vidanjör ile su tahliyesine başladı.

Evini su basan Ziya Semiz Buraya senelerdir su basıyor. 4 kere su bastı. Kimse ilgilenmiyor. 'Kanal açacağız, yapacağız' diyorlar yapmıyorlar. Üst kata çıktık, çocuğumun evinde kalıyoruz. Eşyalarımız var ama çoğunu yukarıya taşıdık. Yeni yapıldı burası boş duruyor. Boruları tıkamışlar. Buralar deniz gibi oluyor. Geçen sene camdan içeri su girdi dedi.

Zeynep Tilaver, Sürekli evi su basıyor. Kimseden bir yardım gelmiyor. Belediyeden de bir el uzatan olmuyor. Düğün paramın hepsini eşyalara verdim. İki defadır eşyalarımı çöpe atıyorum. Belediyeden bir ses çıkmıyor. İki hastamız var. Çocukları komşuya gönderdik. Hiçbir yerden yardım alamıyoruz. Kapımızı çalan da olmadı. 3 aile beraber yaşıyoruz. Belediye bir şey yapsın. Rögarları temizlemiyorlar. Evi su bastıktan sonra temizliyorlar. Temizleyin biz de mağdur kalmayalım. Eşyalarımız kullanılamaz halde ifadelerini kullandı

Su basan dairelerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Belediye ekiplerinin su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Sultangazi'de 5 ev ve bir iş yerini su bastı

Sultangazi, İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:45 Kaynak: DHA
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