Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de 5 Katlı Binada Yangın

Sultangazi'de 5 Katlı Binada Yangın

1 saat önce

Sultangazi'de 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultangazi'de 5 Katlı Binada Yangın, System.String[]
Sultangazi'de 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi 2125. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, içeride mahsur kalan ve hafif yaralanan bir kadını kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı kadın hastaneye kaldırdı.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:11 Kaynak: AA

İtfaiye, Sultangazi, Güncel
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