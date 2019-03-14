Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de 5 Katlı Binada Yangın

Sultangazi'de 5 Katlı Binada Yangın

9 dakika önce

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangına müdahale etmeye çalışan ev sahibi yaralandı, yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultangazi'de 5 Katlı Binada Yangın, System.String[]
İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangına müdahale etmeye çalışan ev sahibi yaralandı, yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, 50. Yıl Mahallesi 2186. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatıyı kapladı.


Durumu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Bina sakinleri, kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti. Yangına müdahale etmeye çalıştığı sırada hafif yaralanan ev sahibine, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:33 Kaynak: AA

İtfaiye, Sultangazi, Güncel
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