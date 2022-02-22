Son dakika haber! Sultangazi'de 5 katlı binada yangın - Son Dakika

SULTANGAZİ'de 5 katlı binanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

50. Yıl Mahallesi, C Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 5'inci katında saat 14.30 sıralarında yatak odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, yangın büyümeden söndürülürken, duman tahliyesi yapıldı.