Son dakika haber! Sultangazi'de 5 katlı binada yangın - Son Dakika
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Son dakika haber! Sultangazi'de 5 katlı binada yangın

22.02.2022 15:14
Son dakika haber! Sultangazi'de 5 katlı binada yangın

Edinilen son dakika haberine göre SULTANGAZİ'de 5 katlı binanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

SULTANGAZİ'de 5 katlı binanın 5'inci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

50. Yıl Mahallesi, C Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 5'inci katında saat 14.30 sıralarında yatak odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, yangın büyümeden söndürülürken, duman tahliyesi yapıldı.


Son dakika haber! Sultangazi'de 5 katlı binada yangın
Son dakika haber! Sultangazi'de 5 katlı binada yangın
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İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sultangazi'de 5 katlı binada yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Sultangazi'de 5 katlı binada yangın - Son Dakika
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