Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi - Son Dakika

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi 1288 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında oturan 25 yaşındaki N.A. doğal gazı açtıktan sonra patlamasını sağladı.

DAİRENİN DUVARLARI SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Saat 12.45 sıralarındaki patlamada 25 yaşındaki N.A. yaralandı. Patlama sonucu dairenin duvarları sokağa düştü. Park halindeki araçlar düşen parçalar nedeniyle hasar gördü.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Binada patlama sonrası ufak çaplı yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaralanan N.A. Bağcılar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İşte olay yerinden görüntüler;