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Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi - Son Dakika

Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi

05.11.2021 13:09

Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katında oturan N.A. intihar amacıyla doğal gazı patlattı. Patlamanın etkisiyle dairenin yıkılan duvarı sokağa düşerken, park halindeki araçlarda hasar oluştu. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi 1288 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında oturan 25 yaşındaki N.A. doğal gazı açtıktan sonra patlamasını sağladı.

DAİRENİN DUVARLARI SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Saat 12.45 sıralarındaki patlamada 25 yaşındaki N.A. yaralandı. Patlama sonucu dairenin duvarları sokağa düştü. Park halindeki araçlar düşen parçalar nedeniyle hasar gördü.

Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama! Ekipler sevk edildi

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Binada patlama sonrası ufak çaplı yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaralanan N.A. Bağcılar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İşte olay yerinden görüntüler;

Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi
Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi
Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi
Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi

Sultangazi, Patlama, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi - Son Dakika
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