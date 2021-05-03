SULTANGAZİ'DE 6. KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE 6. KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU

03.05.2021 15:11

SULTANGAZİ'DE, 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk, park halindeki otomobil ön camından koltuğunun üzerine düştü.

SULTANGAZİ'DE, 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk, park halindeki otomobil ön camından koltuğunun üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çocuğun dedesi Faik Karagöz, "6. kattan düşüp önce cama çarpıyor sonra koltuğun üzerine düşüyor. Burnu bile kanamadan kurtuluyor. Allah'ın büyük bir hikmeti" dedi.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 2 yaşındaki Selim Karagöz, 6. katta çıktığı sehpa üzerinden dengesini kaybederek, park halindeki otomobil ön camına çarpıp camı kırarak, otomobilin ön yan koltuğunun üzerine düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından apar topar hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Selim Karagöz tedavisinin ardından normal servise alındı. Mucizevi bir şekilde kurtulan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'6. KATTAN DÜŞÜYOR BURNU KANAMADAN KURTULUYOR'

Çocuğun dedesi Faik Karagöz yaşananları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatarak, "Bebeğimiz 2 yaşında. Dubleks katta annesinin yanında oyuncaklar ile oynarken kapı zili çalıyor. Gelinim kapıyı açmaya gittiği sırada, bu da sehpanın üzerine çıkıyor. 6. kattan arabanın içine düşüyor. Arabanın camına çarpıyor. Bu Allah'ın büyük bir hikmeti. Komşular görüyor arabadan çıkartıp kucağına alıyor. Yan binada inşaat çalışması var oradaki işçiler yardımına koşup hastaneye getiriyor. Ben camide Cuma Namazı kılacaktım. Gelinim telefon açtı bende geldim. Şu anda durumu çok iyi. Yoğun bakıma alınmıştı 24 saat sonra çıktı. Şu anda serviste şu anda çok iyi maşallah. Cuma günü hürmetine, ramazan ayı hürmetine Allah bize bağışladı. 6 kattan aşağı düşüyor burnu bile kanamadan kurtuluyor. Allah'u teala sanki onu meleklerle onu oraya bırakıyor" dedi.

"MASANIN ÜZERİNE TIRMANIP KENDİNİ AŞAĞIDA BULUYOR"

Bebeğin düştüğü binanın sakinlerinden Ali Efe Baytemur ise, "Balkonun hemen önüne masa koymuşlar. Küçük çocuk nerden bilsin, masanın üzerine tırmanıp kendini aşağıda bulmuş. Arabanın üzerine düşüyor. Kimi kabloya takıp düştü diyor, kimi direk aşağıya düştü diyor. Sonrasında inşaatta çalışan arkadaşlar vardı arabaya alıp götürdü. Tedavi süreci başladı" ifadesi kullanıldı. Sokakta esnaf olan Halil Biltek de, "Çocuk şoktaydı kafasında birkaç çizik vardı camlardan dolayı başka da bir şeyi yoktu. Arabanın camına çarpıp arabanın içine koltuğa düşmüş. Aldığım habere göre durumu iyi" dedi.

SULTANGAZİ'DE 6. KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU
SULTANGAZİ'DE 6. KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU
SULTANGAZİ'DE 6. KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU
SULTANGAZİ'DE 6. KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU

Otomobil, Karagöz, Mevla, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE 6. KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU - Son Dakika


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